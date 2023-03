Alasan WSBK Mandalika 2023 Sepi Penonton

TEMPO.CO, Mataram - Kejuaraan Dunia Superbike (World Superbike Championship/WSBK) di Sirkuit Mandalika dalam tiga hari ini diperkirakan mendatangkan sekitar 45 ribu penonton.

Meski demikian, Komandan Lapangan WSBK di Sirkuit Mandalika Jamaludin Malady belum memastikan angka riil pembeli tiket hingga Minggu, 5 Maret 2023. Sedangkan kapasitas tempat duduk yang tersedia 100 ribu jika dihitung semuanya mulai dari grand stand, tribun A, B, C, H, I, J, K.

Ia menyebutkan penonton itu adalah dari berbagai komunitas pelajar, tokoh masyarakat dan lainnya termasuk undangan. ‘’Yang akan memberikan kepastian adalah Dorna,’’ kata Jamaludin Malady yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Jamaludin Malady menyebutkan tiket yang terjual 45 ribu lembar. Menurutnya, jumlah siswa yang menerima tiket khusus pelajar adalah 25 ribu lembar. ‘’Dorna yang berhak merilis tiket yang terjual selepas pukul 12.00 WITA,’’ ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa sepinya penonton pada hari Jumat karena waktunya beribadah dan Sabtu para pelajar masih masuk sekolah.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab pertanyaan selesai peresmian Hotel de Balen Soultan di dalam kampus Politeknik Pariwisata di kota Praya Lombok Tengah mengatakan sudah menghitung sepinya penonton WSBK di awal tahun. ‘’Sudah diantisipasi kondisi penonton pada awal tahun,’’ ucapnya.

Disebutnya, upaya promosi sudah all out, targetnya adalah wisatawan nusantara. Promosi dilakukan hampir tiga minggu terakhir. ‘’Karakteristik dari pada penggemar otomotif nonton itu selalu last minutes,’’ katanya.

