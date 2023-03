Segini Harga Sewa Sirkuit Sentul untuk Balapan, Jangan Balap Motor di Jalanan!

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya sewa Sirkuit Sentul untuk balapan muncul di media sosial setelah viral video sekelompok orang melempari batu mobil-mobil yang sedang balap liar di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Mereka geram karena suara knalpot racing dari mobil yang balap liar tersebut.

Video pembubaran balap liar yang viral di Twitter itu menimbulkan pro dan kontra. Sebagian netizen mengusulkan balap liar dilakukan di arena yang lebih aman, seperti Ssirkuit sentul.

"Halah halah mobil cc kecil aja udah pada belagu sok balap balap, langsung ke sentul aja lah kalo mau nyalurin hobi jangan di jalanan gini nyusahin orang banyak aja" tulis akun @hadiidhartono.

"kalau mau balap adu mekanik ya di Sentul sana.. bayar sirkuit…" tulis akun @Go_Drill.

Lantas, berapa biaya sewa Sirkuit Sentul untuk balapan?

Harga Sewa Sirkuit Sentul

Bagi penggemar otomotif dan balapan, mungkin sudah tidak asing dengan Sirkuit di Babakan Madang, Bogor. Sirkuit ini biasanya disewakan sebagai tempat penyimpanan kendaraan hingga balapan.

Sirkuit Sentul menjadi tempat yang pas untuk menyalurkan hobi balap motor atau balap mobil daripada balapan liar di jalan raya. Balap liar membahayakan keselamatan diri dan mengganggu masyarakat sekitar.

Harga Sewa Sirkuit Sentul Besar

Harga sewa sirkuit Sentul per harinya berbeda-beda sesuai dengan kapasitas volume mesin Cubicle Centimeter (CC). Jadi, semakin rendah parameter CC, semakin murah biaya yang harus dikeluarkan. Sedangkan, semakin tinggi CC yang dimiliki, maka semakin mahal pula harga sewanya.

Selain itu, untuk hari Sabtu dan Minggu ada kenaikan harga sebesar Rp 100 ribu untuk semua jenis motor dan mobil. Berikut harga sewa sirkuit Sentul besar:

- Motor 150cc : Rp 400 ribu per hari

- Motor 250cc : Rp 500 ribu per hari

- Motor 600cc : Rp 600 ribu per hari

|- Motor 1000cc : Rp 600 ribu per hari

Harga Sewa Sirkuit Sentul Kecil

Harga sewa sirkuit Sentul besar dan sirkuit Sentul kecil tentu berbeda. Perbedaan ini bergantung pada kapasitas CC kendaraan. Selain itu, untuk hari libur juga terdapat penambahan harga sebesar Rp 100 ribu untuk setiap jenis motor.

Adapun yang membedakan sirkuit besar dan kecil adalah jenis kendaraannya. Sirkuit kecil hanya dapat digunakan oleh dua jenis kendaraan, yaitu kendaraan dengan mesin 150cc dan 250cc saja. Tidak seperti sirkuit besar yang dapat digunakan kendaraan mobil dengan kapasitas hingga 1.000cc.

Selain menyewakan arena sirkuit, Anda juga dapat memakai garasi dengan biaya tambahan sekitar Rp 150 ribu per garasi. Daya tampung kendaraan pada garasi di sirkuit Sentul ini dapat menampung hingga tiga motor saja.

Berikut harga sewa Sirkuit Sentul kecil:

- Motor 150cc : Rp 250 ribu

- Motor 250cc : Rp 350 ribu

- Sewa Garasi : Rp 150 ribu

Harga Sewa Pit dan Paddock Area di Sirkuit Sentul

Pada area sirkuit juga tersedia berbagai fasilitas lain yang menunjang aktivitas balapan, salah satunya adalah pit area atau paddock.

Pit area adalah tempat yang digunakan pembalap untuk melakukan servis jika ada kendala pada kendaraan saat pertandingan berlangsung. Biaya yang harus dibayarkan untuk menyewa pit area adalah sekitar Rp 200 ribu per motor pada area sirkuit kecil.

Pit area ini juga dapat digunakan untuk menaruh motor dan perlengkapan balap lain. Adapun kapasitas motor yang bisa masuk pada pit area sekitar 4-5 motor saja. Untuk harga sewa dengan perlengkapan dan jumlah motor tersebut, Anda harus membayarkan sekitar Rp 1.5 juta.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI (CW)

