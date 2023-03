Wuling Air ev Raih Best User Friendly Electric Car di SBBI Awards 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Air ev berhasil meraih penghargaan di acara Solo Best Brand and Innovation (SBBI) Awards 2023. Mobil listrik mungil tersebut dinobatkan sebagai Best User Friendly Electric Car tahun ini.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Public Relations Manager Wuling Motors Brian Gomgom dalam keterangan resminya. Dirinya bangga Wuling Air ev bisa menorehkan penghargaan di acara SBBI Awards 2023.

“Pencapaian ini akan menjadi motivasi kami untuk terus menghadirkan inovasi serta mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan Air ev ‘Drive For A Green Life’, khususnya di wilayah Solo dan sekitarnya,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.co.

Terpilihnya Wuling Air ev sebagai Best User Friendly Electric Car tahun ini adalah hasil dari survei konsumen di Solo dan sekitarnya. Ada enam variabel dalam penilaiannya, yakni brand awareness (kesadaran merek), market share (pangsa pasar), usage (tingkat penggunaan), brand loyalty (loyalitas pada merek), satisfaction (kepuasan) dan perceived quality (persepsi kualitas).

Wuling Air ev sendiri menghadirkan tampilan eksterior future-tech dengan memadukan teknologi yang futuristic melalui fitur modern yang inovatif, seperti adanya Intelligent Tech-Dashboard, Multifunction Steering Wheel, Integrated Floating Widescreen, serta Futuristic Center Console.

Mobil listrik ini diklaim memberikan berbagai kemudahan yang dapat dirasakan bagi pengemudi maupun penumpang, dimulai dari pengisian daya di rumah, keamanan baterai yang teruji dan bersertifikasi IP67.

Selain itu, Wuling Air ev juga dilengkapi dengan fitur cerdas, seperti Wuling Remote Control App via Internet of Vehicle (IoV), serta satu-satunya perintah suara pintar berbahasa Indonesia, Wuling Indonesian Command (WIND).

Wuling Air ev sendiri sebelumnya juga mendapatkan penghargaan di industri otomotif Indonesia. beberapa penghargaan itu adalah Best Innovation di Carvaganza Editor’s Choice Award 2022, Total Cost of Ownership terbaik kategori Battery Electric Vehicle dari GridOto Award 2022, Katadata Green Initiative Award 2022, dan Most-Worthy Electric Car dari Uzone Choice Award 2022.

