Dealer Sudah Buka Pemesanan All New Toyota Rush, Booking Fee Rp 10 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer resmi Toyota telah membuka pemesanan untuk All New Toyota Rush. Salah satu pramuniaga dealer Toyota di Jakarta menyebutkan SUV baru ini akan diluncurkan pada November 2023.

"Sudah open indent, booking fee Rp 10 juta. Informasinya November (launching)," kata Pramuniaga tersebut kepada Tempo pada hari ini, Minggu, 28 Mei 2023.

Namun, belum ada informasi terkait estimasi dari harga All New Rush ini. Pramuniaga tersebut juga mengatakan bahwa Rush terbaru ini akan datang dengan sebagai model All New alias akan banyak perubahan pada mobil, bukannya model facelift.

"Ini All New. Belum ada update ubahannya, biar surprise seperti sebelum-sebelumnya," ujarnya.

Berdasarkan sejumlah bocoran yang beredar, All New Rush ini akan menggungkan basis dari Toyota RAV4 yang telah mengaspal di Jepang dan Amerika Serikat. Mengusung nama All New, mengindikasi Rush generasit terbaru akan hadir dengan tampilan eksterior dan interior baru, termasuk mesinnya.

Dari sektor mesin, All New Rush ini dikabarkan akan datang dengan varian hybrid. Selain Rush Hybrid, model ini akan dilengkapi varian dengan sistem penggerak four wheel drive alias 4WD.

Masih minim informasi detail untuk All New Rush ini. Namun, kehadirannya di Indonesia akan menggoyangkan pasar SUV Tanah Air yang saat ini diisi sejumlah rivalnya seperti Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7, hingga Honda BR-V.

