Test Drive: Geber Maksimal Honda Civic Type R di Sirkuit Mandalika

Iklan

TEMPO.CO, Mataram - Bisa menjajal sebuah mobil sport di sirkuit sangat menyenangkan. Apalagi ini adalahAll New Honda Civic Type R (FL5) 2023, mobil sport yang memegang rekor kecepatan di Sirkuit Nurburgring, Jerman, dan Suzuka di Jepang, untuk berpenggerak roda depan.

Lebih spesial lagi, arena test drive yang Tempo lakukan adalah Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa, 30 Mei 2023, bertepatan dengan acara Honda TrackFest. Sirkuit ini menjadi buah bibir internasional sejak pertama kali menggelar balap MotoGP pada Maret tahun lalu.



Performa dan Handling



Karena pengujian dilakukan di sirkuit, maka performa dan handling kami ulas terlebih dahulu. Di bawah kap FL5 Civic Type R terdapat mesin 2.0 liter turbocharged, empat silinder dengan daya 315 HP dan torsi maksimum 420 Nm. Tenaga ini sedikit lebih besar 9 HP dibanding generasi sebelumnya (FK8).

Baca Juga: MGPA Gratiskan Masyarakat Nonton Track Day di Sirkuit Mandalika

Satu hal yang membuat mesin ini lebih kencang adalah bobot turbo lebih ringan untuk mempercepat reaksinya dalam memaksimalkan daya. Peningkatan daya juga didorong oleh bobot flywheel atau roda gila yang lebih ringan 18 persen dibanding model sebelumnya, membantu respons throttle lebih cepat saat digeber maksimal di sirkuit.

Dua hal itu yang kami rasakan saat mulai memutari Sirkuit Mandalika. Begitu kopling dilepas pelan dan pedal gas ditekan, dorongan tenaga langsung terasa.

Honda Civic Typr R saat mengikuti Track Fast di Sirkuit Mandalika, Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/Wawan Priyanto

Baca Juga: Honda RS dan Type R Ramaikan TrackFest di Sirkuit Mandalika

Daya besar itu kemudian disalurkan ke roda penggerak depan melalui gearbox manual enam percepatan. Insinyur Honda melakukan pengembangan pada gearbox ini dengan menyetel ulang peredam adaftif yang menghasilkan perpindahan daya dari mesin ke roda berjalan lebih baik.

Yang kami rasakan pada saat memacu mobil ini adalah minimnya hentakan mesin pada saat perpindahan gigi. Ini dimungkinkan karena peredam adaftif yang diperbarui dengan sasis dan kaki-kaki lebih rigid. Oh iya, Civic Type R terbaru menggunakan dual axis strut untuk suspensi depan dan multi-link rear pada suspensi belakang. Setirnya terasa lebih responsif berkat sistem dual pinion EPS.

Ubahan ini langsung kami buktikan dengan melahap Tikungan 2-3-4 Sirkuit Mandalika yang dikenal memiliki tikungan pendek berkarakter cepat. Ini adalah tikungan di mana Marc Marquez (Repsol Honda) mengalami kecelakaan hebat pada sesi kualifikasi MotoGP musim 2022.

Sebelum tikungan ini, terdapat trek lurus yang lumayan panjang, memungkinkan mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Lalu, gigi dioper turun hingga gigi tiga untuk menjaga ban tetap mendapatkan traksi pada saat menikung.

Video test drive Honda Civic Type R di Sirkuit Mandalika:

View this post on Instagram A post shared by Gooto (@gootodotcom)

Saat menikung tajam, suara decit ban sangat keras terdengar, meski demikian, mobil mampu melaju stabil. Desain sasis dan kaki-kaki yang lebih rigid serta power weight to ratio yang pas membuat mobil mampu maminimalisasi oversteer maupun understeer saat melahap tikungan tajam di Sirkuit Mandalika.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Mobil ini dibekali dengan empat mode berkendara yakni comfort, sport, +R, dan invidual. Kami mencoba mode sport dan +R saat mengemudikannya di Sirkuit Mandalika. Untuk di sirkuit, mode +R mampu membuat performa mobil lebih ganas. Fakta inilah yang kemudian membuat saya lebih berani untuk memacu maksimal Civic Type R di tikungan cepat Sirkuit Mandalika (Tikungan 5-6-7-8-9).

Ban tetap berdecit keras, tetapi laju mobil stabil di racing line. Istilah mudahnya, Honda mampu menghadirkan teknologi yang membuat pengemudi biasa bisa memacu mobil balap di sirkuit seperti pembalap profesional.

Honda TrackFest di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/Wawan Priyanto

Ini seperti teknologi yang mampu mengkomunikasikan antara tenaga dan sasis pada saat menikung sehingga mobil tetap stabil di racing line meski digeber dengan kecepatan maksimal. Sekadar catatan, mobil ini memiliki top speed hingga 272 km per jam.

Catatan menarik dari pengujian ini mesin pada FL5 cukup responsif, pas rasanya disematkan untuk mobil berkarakter cepat ini. Kami merasakan daya mobil terasa maksimal di putaran atas dengan torsi puncak berada di antara 2.600-4.000 rpm.

Oh iya, pengemudi dibantu dengan lampu indikator di belakang setir saat jarum rpm mendekati garis merah (red line) tanda Anda harus segera mengoper gigi transmisi.

Bagi pemilik Civic Type R yang memang gemar memacunya di sirkuit, kini sudah dilengkapi dengan Honda LogR Datalogger System. Fitur ini sebagai panduan berkendara yang dapat diatur secara personal sekaligus berfungsi untuk mencatat dan menganalisa catatan waktu pengemudi secara akurat.

Fitur ini juga dapat memberikan panduan serta data informasi yang akurat bagi pengemudi ketika berkendara di atas lintasan sirkuit seperti Gear Position Display, Tachometer, G-Meter, Boost Pressure, Brake Pressure hingga Tire Friction Circle.

Interior dan eksterior

Nuansa sport pada Civic Type R terbaru kental di dalam maupun di luar mobi. Di bagian dalam, nuansa gelap dipadu jok sport bucket suede berwarna merah membuat tampilannya sedap dipandang. Apalagi sabuk keselamatan juga senada dengan warna jok, merah (Honda menamakannya vivid red).

Jok ini membuat kami benar-benar merasakan tambahan sensasi mengemudikan mobil balap di sirkuit. Yang tak kalah menarik adalah desain setir sporty dengan dilapis materai Alcantara beraksen merah. Di bagian tengah dashboar terdapat layer display berukuran 9 inci dan 10,2 inci untuk layer speedometer.

Di sisi eksterior, Civic Type R terbaru tampak memiliki sistem aerodinamika yang baik. Membuat penampilannya terlihat lebih agresif dibanding generasi sebelumnya. Dengan knalpot di bagian tengah belakang serta diffuser yang diperbarui membuat menjaga aliran udara dari depan ke belakang terjaga.

Konsep desain bodi aerodinamis pada Civic Type R ini memberikan keseimbangan saat bermanuver khususnya di lintasan balap, apalagi ditopang sayap belakang berukuran besar yang mampu meningkatkan downforce.

Fitur keselamatan

Sebagai mobil sport yang juga nyaman untuk dikendarai sehari-hari, All New Civic Type R telah dilengkapi dengan 8 Airbags yang terdiri Dual Front SRS Airbags, Side Airbags, Side Curtain Airbag dan Knee Airbags. All New Honda Civic Type R memiliki Vehicle Stability Assist (VSA), Hill Start Assist (HSA), Rain Sensing Front Wipers, Walk Away Auto Lock, Auto Door Lock by Speed, Smart Key, Smart Entry System dengan Push Start Stop Button, Electric Parking Brake serta Auto Brake Hold.

Sistem pengereman Civic Type R menggunakan piranti pengereman berkarakter sport serta dilengkapi teknologi Anti-Lock Braking System (ABS) dengan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) dan Brake Assist (BA). All New Honda Civic Type R juga telah memiliki Driver Attention Monitor, Rear Seat Reminder, dan Second Row Seat Belt Reminder.

Teknologi keselamatan Honda Sensing juga tersedia pada Civic Type R terbaru berupa Collision Mitigation Braking System (CMBS), Road Departure Mitigation (RDM) System, Forward Collision Warning (FCW) System, Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Keeping Assist System (LKAS), Lead Car Departure Notification System (LCDN) serta Auto High Beam Headlights (AHB).

Spesifikasi teknis:

Mesin: Turbocharged 2.0-L

Daya: 315 HP/420 Nm

Transmisi: 6-Percepatan Manual

Penggerak: Roda depan

Pilihan Editor: Honda RS dan Type R Ramaikan TrackFest di Sirkuit Mandalika

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.