Update Harga Daihatsu Terios, Sebelum Peluncuran Versi Facelift

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor dikabarkan akan melakukan penyegaran untuk model Daihatsu Terios. Menurut pramuniaga salah satu dealer Daihatsu di Jakarta, mobil baru tersebut merupakan Terios facelift.

"Terios facelift. Hanya penambahan fitur saja," katanya kepada Tempo pada Minggu 4 Juni 2023.

Terios merupakan model yang mengisi segmen Low SUV yang telah dipasarkan telah hadir sejak 2006. Mobil tersbut terakhir mendapat penyegaran pada September 2021.

Saat ini Terios menawarkan delapan varian harga sebagai berikut.

- R AT Custom IDS Rp 288.650.000.

- R MT Custom IDS Rp 278.150.000

- R AT DLX IDS Rp 286.650.000

- R AT IDS Rp 276.550.000

- R MT DLX IDS Rp 276.150.000

- R MT IDS Rp 266.050.000

- X AT DLX IDS Rp 252.050.000

- X MT DLX IDS Rp 243.650.000

Secara spesifikasi, Terios yang merupakan kembaran dari Toyota Rush, dibekali mesin 2NR-VE, 4-silinder segaris DOHC dengan teknologi Dual VVT-i yang mencapai volume silinder 1.496cc. Tenaga maksimal mesin mencapai 104 PS pada 6.000 rpm dan torsi 13.9 kg-m pada 4.200 rpm.

Untuk kenyamanan pengendara, Daihatsu menyediakan fitur start/stop button dan sistem hiburan berupa 2 DIN head unit touch screen dengan 6 speaker dan 2 tweeter. Daihatsu juga memberikan fitur sistem pengereman Anti Lock Brake System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD) pada mobil ini, namun sayangnya rem belakang masih menggunakan tromol.

Daihatsu Terios juga dilengkapi dengan fitur Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Start Assist (HSA) yang juga dimiliki oleh Toyota Rush.

Desain eksteriornya terlihat gagah dengan lampu LED pada bagian depan dan belakang yang memiliki kelebihan, yakni akan otomatis menyala saat melalui terowongan.

Nah, kira-kira Terios facelift nanti bakal nambah fitur apa saja ya? Simak terus updatenya di www.tempo.co dan www.gooto.com.

