Harga Lexus RX 500h F Sport+ Tembus Rp 1,9 miliar, Ini Keunggulannya

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia meluncurkan dan mengumumkan harga RX 500h F Sport+ yang mencapai Rp 1,961 miliar (on the road DKI Jakarta), Selasa, 20 Juni 2023. Meski demikian, pengiriman SUV premium ini ke konsumen baru bisa dilakukan mulai tahun depan.

"Konsumen harus bersabar menunggu RX 500h F Sport+ untuk dikirim ke garasi, paling cepat tahun depan,” kata Bansar Maduma, General Manager Lexus Indonesia, saat peluncuran.

Lexus RX 500h F Sport+ merupakan varian tertinggi dari model line-up The All New RX. RX 500h F Sport+ memiliki semua keunggulan yang dimiliki oleh varian Lexus RX lainnya. Namun, khusus pada varian ini, Lexus menggunakan Turbo Hybrid System pertama di kelasnya, serta beberapa ubahan dan penambahan baik dari segi desain, tenaga, dan fitur.

Mesin di RX Hybrid Electric Performance menggunakan mesin Turbocharged yang ditambah dengan Parallel Hybrid System. Dilengkapi baterai tipe nickel-metal hydride (NiMH) berdaya 288V, RX 500h F Sport+ mampu menghasilkan tenaga sebesar 366 hp.

Lexus RX Hybrid Electric Performance memiliki desain eksterior yang khusus hanya tersedia di varian ini. Dikemas dalam varian F Sport+, tampilannya menjadi semakin mencolok berkat desain bumper-nya yang lebih sporty, serta grill dan aksen pada body-nya yang berwarna Piano Black.

Driving System pada Lexus RX Hybrid Electric Performance juga menggunakan DIRECT4 Technology atau sistem All-Wheel-Drive Lexus yang memperhatikan aspek Control, Confident, serta Convenient.

“Hadirnya Lexus RX 500h F Sport+ ini memenuhi keinginan konsumen dengan instant power, sebagai sensasi dari benefit kendaraan mewah,” ujar Bansar.

