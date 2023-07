Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP-AKR per 1 Juli 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mereka per 1 Juli 2023. Penyesuaian harga BBM Pertamina ini juga diikuti SPBU swasta lainnya, yakni Shell, Vivo, dan BP-AKR.

Ada tiga produk BBM non subsidi Pertamina, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikkan harga di bulan ini. Harga Pertamax Turbo (RON 98) mengalami kenaikkan dari Rp 13.600 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Kemudian untuk Dexlite (CN 51) mengalami kenaikkan harga dari Rp 12.650 per liter menjadi Rp 13.150 per liter.

Terakhir, untuk Pertamina Dex (CN 53) harganya terkerek dari Rp 13.250 per liter menjadi Rp 13.550 per liter. Sementara untuk harga BBM subsidi Pertamina tidak mengalami perubahan harga.

Harga Pertamax (RON 92) masih dijual dengan harga Rp 12.400 per liter. Kemudian, untuk Pertalite (RON 90) dibanderol Rp 10.000 per liter, serta solar subsidi (CN 48) dibanderol Rp 6.800 per liter.

Shell menaikkan seluruh harga produk BBM-nya. Shell Super naik dari Rp 12.630 per liter menjadi Rp 12.920 per liter, kemudian untuk Shell V-Power naik dari Rp 13.400 per liter menjadi Rp 13.780 per liter.

Sementara untuk Shell V-Power Diesel naik harga dari Rp 13.290 per liter menjadi Rp 13.590 per liter. Shell Diesel Extra naik dari Rp 12.650 per liter menjadi Rp 13.160 per liter.

Vivo Energy Indonesia juga menaikkan harga BBM-nya, di mana Revvo 92 terkerek harganya dari Rp 12.400 per liter menjadi Rp 12.700 per liter. Kemudian untuk Revvo 95 naik harga dari Rp 13.200 per liter menjadi Rp 13.580 per liter, dan BBM Vivo setara Pertalite, Revvo 90 turun harga dari Rp 11.800 per liter menjadi Rp 11.200 per liter.

Sementara, BP-AKR juga mengerek harga BBM-nya. BP 90 naik harga dari Rp 12.650 per liter menjadi Rp 12.840 per liter, BP 92 naik dari Rp 12.630 per liter menjadi Rp 12.920 per liter.

Kemudian untuk BP Ultimate naik dari Rp 13.400 per liter menjadi Rp 13.780 per liter. BP Diesel juga ikut naik menjadi Rp 13.160 per liter dari yang sebelumnya dijual Rp 12.650 per liter.

Berikut daftar harga BBM Pertamina, Shell, Vivo, dan BP per 1 Juli 2023.

Pertamina

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Solar subdisi: Rp 6.800 per liter

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.000 per liter

Dexlite: Rp 13.150 per liter

Pertamina Dex: Rp 13.550 per liter.

Shell

Shell Super: Rp 12.920 per liter

Shell V-Power: Rp 13.780 per liter

Shell V-Power Diesel: Rp 13.590 per liter

Shell V-Power Nitro+: Rp 14.120 per liter

Vivo

Revvo 90: Rp 11.200 per liter

Revvo 92: Rp 12.700 per liter

Revvo 95: Rp 13.580 per liter

BP-AKR

BP 90: Rp 12.840 per liter

BP 92: Rp 12.920 per liter

BP Ultimate: Rp 13.780 per liter

BP Diesel: Rp 13.160 per liter

Pilihan Editor: Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2023: Pertamax Turbo Naik, Pertamax dan Pertalite Tetap

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto