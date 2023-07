OLX Autos IMX 2023 Surabaya Hadirkan Beragam Progam Modifikasi hingga Drifting

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pre-event OLX Autos Indonesia Modification & Lifestyle Expo (OLX Autos IMX 2023) berlanjut di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam rangkaian roadshow series ke-4. Mengusung tema ‘Surabaya Car Meetup’, gelaran industri modifikasi, aftermarket, dan lifestyle ini akan berlangsung pada Minggu, 16 Juli 2023 mendatang di Outdoor Area, Grand City Mall, Surabaya.

Pemilihan lokasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur ini menjadi salah satu tolak ukur tren modifikasi yang memiliki daya tarik tersendiri. Dari tahun ke tahun industri modifikasi Surabaya dikenal aktif menciptakan karya dan inovasi terbaru melalui beragam tema modifikasi terutama menyasar mobil mobil retro klasik dan keluaran baru.

“Skena modifikasi dan aftermarket Kota Surabaya banyak menyimpan potensi–potensi baru menjadi tonggak penyemangat bagi kota-kota lainnya. Perkembangan yang cukup masif bisa dilihat dari kreasi para modifikator yang terus update dengan perkembangan tren." Andre Mulyadi selaku IMX Project Director.

"Namun karakter modifikasi mobil diesel MPV ‘Surabayan Style’ yang saat ini diminati oleh generasi milenial dan gen z ditambah dengan tren street racing dan drift yang juga mulai disukai. Untuk itu, ajang pemanasan ke-4 OLX Autos IMX 2023 yang dihadirkan di Surabaya ini menghadirkan berbagai program dari modifikasi, car meet up, penjualan mobil bekas, hingga atraksi drifting, satu sajian terlengkap yang pernah ada di event di kota Surabaya,” sambungnya.

Gelaran ajang pemanasan OLX Autos IMX dengan tema “Surabaya Car Meetup” juga menghadirkan suguhan promo dan diskon produk modifikasi dan aftermarket maupun produk street wear, seperti stiker mobil, cat mobil, lampu mobil, aksesori, hingga produk street wear, berburu mobil bekas berkualitas di OLX Autos serta promo pembelian mobil listrik Wuling Air EV dan promo pembelian Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer.

Sedikitnya belasan brand aftermarket dan lifestyle ternama memberikan promo diskon up to 45 persen, promo buy 2 get 1 free dan sejumlah bundling package menarik hanya saat gelaran berlangsung.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Beragam kreativitas dan inovasi car enthusiast di Kota Surabaya tentunya berpengaruh terhadap pemilihan basis mobil modifikasi. Pertumbuhan pasar mobil bekas di Surabaya turut ditunjang oleh hadirnya banyak pilihan mobil bekas berkualitas.

Sementara itu untuk melengkapi kebutuhan konsumen muda terutama milenial dan gen z dalam modifikasi mobil, OLX Autos senantiasa hadir sebagai salah satu platform jual-beli mobil bekas melalui aplikasi berbasis teknologi. Memberikan kemudahan mengakses informasi seputar mobil bekas, tips dan trik, dan penawaran menarik kepada konsumen setelah menentukan mobil pilihan dari katalog OLX Autos di Surabaya.

“Di OLX Autos IMX 2023 Surabaya nanti konsumen bisa menikmati diskon beli mobil bekas dari koleksi OLX Autos sampai Rp 15 juta. Promo ini hanya berlaku selama satu hari, termasuk mendapat saldo digital Rp 2 juta-an dan voucher belanja Rp 500 ribu. Kemudahan mendapat mobil dalam kondisi prima dan sudah terjamin oleh teknisi inspeksi OLX Autos sudah termasuk gratis biaya perawatan, garansi mesin 30 hari dan garansi 7 hari uang kembali,” kata Director Marketing OLX Autos Indonesia Sandy Maulana.

Pilihan Editor: BlackAuto Battle 2023 Digelar di Surabaya, Jadi Perang Modifikasi

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto