Daftar Motor Listrik yang Dapat Insentif, Kini Ada 25 Model

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus mendorong peningkatkan pembelian kendaraan listrik. Salah satu upayanya adalah pemberian insentif pembeli bagi motor listrik, mobil listrik, dan bus listrik.

Dikutip dari situs sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira.id), saat ini tercatat 25 model model yang mendapat insentif.

Harga termurah hanya Rp 5.590.000 untuk Exotic Strerrato setelah insentif. Sedangkan harga termahal dibanderol Rp 42.900.000 untuk United TX3000 setelah insentif.

Ke-25 model ini berhak mendapat insentif motor listrik berupa potongan harga sebesar Rp 7 juta untuk pembelian satu unit motor listrik karena memiliki TKDN minimal 40 persen (Permenperin No 38/2023).

Insentif motor listrik dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang termasuk sebagai penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan/atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA.

Berikut daftar dan harga motor listrik yang mendapat insentif:

1. Smoot Tempur Rp 11.500.000

2. Smoot Zuzu Rp 12.900.000

3. Polytron PEV 30M1 A/T Rp 13.500.000

4. Selis EMAX Rp 13.500.000

5. Selis Agats Rp 21.790.000

6. Rakata S9 Rp 13.900.000

7. Rakata X5 Rp 15.100.000

8. Alva One (ACC-BN A/T) Rp 29.490.000

9. Greentech VP Rp 9.799.000

10. Greentech Scood Rp 9.579.000

11. Greentech Aero Rp 8.904.000

12. United T1800 A/T Rp 23.500.000

13. United TX1800 A/T Rp 26.900.000

14. United TX3000 A/T Rp 42.900.000

15. Viar New Q1 Rp 14.520.000

16. Volta 401 Rp 9.950.000

17. Gesits G1 A/T Rp 21.970.000

18. Gesits Raya G Rp 20.990.000

19. Yadea E8S Pro Rp 16.900.000

20. Yadea T9 Rp 14.500.000

21. E-Nine V5 Lite Rp 15.000.000

22. Exotic Sterrato Rp 5.590.000

23. Exotic Vito Rp 5.790.000

24. Exotic Mizone Rp 6.190.000

25. Alva Cervo ADC-BP A/T Rp 35.750.000

Catatan: harga on the road setelah insentif

