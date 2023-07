Mercedes-AMG A 35 dan A 45 S Dirilis, Harga Mulai Rp 1,180 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan dua model mobil baru, yakni New Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dan Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback. Keduanya menjadi model ke-7 dan ke-8 yang diluncurkan Mercy di Indonesia tahun ini.

"Melalui kedua model terbaru ini, kami menawarkan titik awal bagi para pelanggan dan calon pelanggan untuk merasakan pengalaman mengemudi penuh performa khas Mercedes-AMG. Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan adalah model Mercedes-AMG yang dirakit di pabrik kami di Wanaherang," kata President Director PT MBDI Choi Duk Jun dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 24 Juli 2023.

New Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan merupakan model entry level pada lini Mercedes-AMG. Sedan ini tampil dengan roda AMG light-alloy 19 inci dengan desain dynamic spoke, rear apron AMG, dan panoramic sliding sunroof.

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback mencapai Rp 1,51 miliar (OFR). (Foto: Tempo/Dimas Prassetyo)

Bagian interiornya menampilkan jok sport beralpis ARTICO man-made leather/MICROCUT Fibre Black. Kemudian juga terdapat roda kemudi AMG Performance, sabuk pengaman manufaktur berwarna merah, dan sistem infotainment MBUX yang dpat diakses melalui Central Media Display.

Dari sektor dapur pacu, Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan mengusung mesin Mercedes-AMG M260 2.0 liter 4 silinder yang dikawinkan dengan transmisi 8 kecepatan. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 306 HP dan torsi 400 Nm, dengan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dapat dituntaskan dalam waktu 4,8 detik.

Sedan ini juga dilengkapi fitur keselamatan seperti Active Brake Assist, Blind Spot Assist, Active Parking Asisst dengan Parktronic, dan tyre pressure monitor. New Mercedes-AMG A 35 4MATIC tersedia dalam empat pilihan warna, yakni Cosmos Black, Iridium Silver, Digital White, dan Mountain Grey.

Kemudian untuk Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback juga termasuk dalam model entry-level lini Mercedes-AMG. Mobil ini tampil dengan apron depan dan belakang khas AMG, roda AMG 5-twin-spoke light alloy 19 inci, serta garis-garis AMG yang membuat tampilannya lebih sporty.

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan banderol Off The Road mencapai Rp 1,18 miliar. (Foto: Tempo/Dimas Prassetyo)

Kabinnya menampilkan setir berlapis material Nappa Leather dan microfiber MICROCUT. Selain itu, terdapat jok AMG Performance, trim berwarna hitam dan silver, serta sistem multimedia MBUX yang dapat diakses melalui Central Media Display.

Jantung pacunya dibekali mesin Mercedes-AMG M139q 2.0 liter 4 silinder yang dipadukan dengan transmisi 8 kecepatan. Mesin ini sanggup menyemburkan tenaga 421 HP dan torsi 500 Nm, dengan akselerasi 0 dari 100 km per jam dapat diselesaikan dalam waktu 3,9 detik.

Fitur-fitur keselamatan juga tidak ketinggalan disematkan pada Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ ini, yang mencakup Active Brake Assist, knee airbag, Blind Spot Assist, Active Parking Assist dengan Parktronic, dan tyre pressure monitor.

The New Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback hadir dalam 10 opsi warnam yakni Cosmos Black, Iridium Silver, Digital White, Mountain Grey, Manufaktur Mountain Grey Magno, Manufaktur Patagonia Red Mettalic, Night Black, Polar White, Rose Gold, dan Spectral Blue.

Harga

Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan dipasarkan dengan banderol Rp 1.180.000.000 off the road, sementara Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ dilego Rp 1.510.000.000 off the road. Kedua model terbaru ini sudah tersedia di seluruh dealer resmi Mercedes-Benz di Indonesia.

