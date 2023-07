Mazda CX-60 Rilis di Indonesia, Harga Rp 1,1 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - All New Mazda CX-60 diluncurkan untuk pasar Indonesia hari ini, Rabu, 26 Juli 2023. Model ini ditawarkan dalam dua varian yakni Elite dan Kuro. Keduanya dibanderol dengan harga Rp 1.188.000 (on the road DKI Jakarta).

Ricky Thio selaku Managing Director dari PT Eurokars Motor Indonesia mengatakan desain Mazda CX-60, sarat dengan cerminan budaya dan lahir dari filosofi estetika Jepang yang unik.

"Filosofi Jinba-Ittai yang lebih disempurnakan lagi oleh para engineer Mazda, menjadikan All-New Mazda CX-60 sebagai mobil dengan ideologi The Perfect Jinba-Ittai, hubungan tanpa batas antara mobil dan pengemudi, terutama hubungan dalam aspek keselamatan dan kenyamanan," kata dia di Jakarta Selatan, Rabu 26 Juli 2023.

Pada bagian eksterior, CX-60 memiliki warna-warna premium All New CX-60 terlihat lebih cantik dan dinamis. Warna tersebut terinspirasi oleh elemen organik dan juga gerakan kaligrafi Jepang.

Salah satu kekuatan CX-60 adalah impresi Noble Toughness pada tampilan eksterior nya. Konsep tersebut menggabungkan keunikan dan keanggunan desain Kodo yang dipadukan dengan chassis SUV berpenggerak roda belakang. Pada fender depan terdapat side signature baru disertakan emblem INLINE 6 berfungsi biasa.

All New CX-60 menggendong mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dilengkapi dengan teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System) yang mampu menghasilkan tenaga 280 hp dan torsi 450 Nm.

Perkembangan terbaru pada desain Kodo ini dipadukan dengan ketangguhan arsitektur SUV dengan layout FR (front engine, rear wheel drive). Kehadirannya di pasar Indonesia disajikan dalam satu varian platform roda penggerak, yaitu All Wheel Drive (AWD) dengan setelan i-Activ yang secara primer mendukung pergerakan seluruh roda saat bergerak.

Beralih ke Interior, terdapat dari jahitan Kakenui hingga trim kulit nappa pada interior bangkunya, serta paduan material premium seperti tekstil tenun dan kayu maple dalam desain kabin kontemporer.

Kontrol kendaraan juga disematkan pada bagian tengah dengan menyajikan konsep ergonomis. Keseluruhan hal ini memberikan kesan ruang tenang, luas, dan canggih sehingga menciptakan kemudahan dan keselarasan saat berkendara.

All New CX-60 menghadirkan teknologi mesin terbaru yaitu Driver Personalization System, yang dapat secara otomatis mengatur posisi badan pengemudi, Selain posisi mengemudi yang termasuk penyesuaian posisi kursi, setir, spion samping dan heads up display, teknologi ini juga menyimpan preferensi pengemudi untuk suhu dalam kabin, pengaturan sound system dan juga sistem keselamatan aktif i-Activsense.

All New CX-60 memiliki fitur Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive) yaitu sistem yang mengganti mode berkendara tergantung pada kondisi mengemudi, kondisi jalan, dan kondisi kendaraan.

Mode tersebut dapat dialihkan dari Normal ke Sport hingga Off-road yang dapat dipilih pengendara sesuai dengan kebutuhannya. Mazda juga menyematkan Kinematic Posture Control (KPC) yang akan memberikan pengendaraan yang stabil serta meningkatkan kenyamanan selama berkendara.

All New CX-60 juga memiliki transmisi 8-speed automatic yang terbaru sehingga memberikan distribusi tenaga yang merata serta semakin meningkatkan pengalaman berkendaranya.

