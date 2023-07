Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) akan dimulai pada 10-20 Agustus 2023 di ICE BSD, Tangerang. Dalam pameran ini akan banyak menyajikan mobil baru, salah satunya dari BMW.

Director of communications BMW Group Indonesia Jodie O'Tania mengatakan BMW akan merilis dua model mobil baru. Namun dia belum mau menyebut mobil apa yang akan dirilis.

BMW Bakal Rilis Dua Mobil Baru di GIIAS 2023

"BMW akan membawa 24 model dalam ajang GIIAS. Total ada dua model baru, satu model belum pernah meluncur di Indonesia dan satu laginya belum pernah ada di Tanah Air," ucapnya disela-sela perilisan BMW X1 di Jakarta Selatan, Jumat 28 Juli 2023.

Jodie menambahkan pada GIIAS 2023 BWM akan mengangkat tema The Next Level Of Luxury yang akan menghadirkan kendaraan mewah untuk para pengujung.

"Akan dipajang di BMW Pavilion, yang luasnya mencapai 1.500 meter persegi. BMW Pavilion akan menawarkan perpaduan menawan antara suasana mewah dan teknologi inovatif, memberikan pengunjung pengalaman brand terbaik. Didukung oleh arsitektur modern dan elegan, para tamu akan menikmati layanan premium BMW yang khas dan eksklusif," ucap dia.

"Lebih dari itu, BMW Indonesia juga telah menyiapkan berbagai program istimewa yang hanya bisa didapatkan eksklusif pada saat GIIAS 2023," tambah Jodie.

Sebagai informasi, terdapat 49 merek yang berpartisipasi pada event tahunan otomotif terbesar di Tanah Air tersebut.

Untuk mobil penumpang ada Audi, BMW, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Chery, DFSK, Wuling, Seres, dan MG.

Kemudian ada juga lima merek Cina yang hendak memulai debutnya melalui GIIAS 2023, yakni Great Wall Motor yang membawahi merek Tank, Haval, dan Ora serta ada juga Neta dan Maxus. Ada juga lima merek dari kendaraan komersial yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks.

Selain itu 15 merek kendaraan roda dua bakal turut serta yakni Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, Ion Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa.

Lalu ada tiga merek karoseri yang hadir pada ajang tersebut yakni Adiputro, Laksana dan Tentrem. Berikutnya 100 merek dari industri pendukung juga akan unjuk gigi dalam penyelenggaraan GIIAS 2023.

BMW X1 Gen3 Hadir di Indonesia, Harganya Rp 800 Jutaan

