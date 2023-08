TGRI Naik Podium di Seri Ke-4 MLDSPOT Autokhana Kejurnas Slalom 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Gazoo Racing Indonesia (TGRI) berhasil menorehkan podium di seri ke-4 MLDSPOT Autokhana Kejurnas Slalom musim ini di Cianjur, Jawa Barat, pada Sabtu, 5 Agustus 2023. Keberhasilan mereka tak terlepas dari peran All New Agya GR Sport.

Informasi tersebut dipaparkan langsung oleh Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy dalam keterangan resminya. Dirinya turut mengucapkan selamat kepada para pembalap TGRI.

“Kami juga semakin optimis dengan daya saing All New Agya GR Sport yang menunjukkan level of competitiveness semakin tinggi, bahkan langsung berhasil ‘mencuri’ podium kemenangan di lomba keduanya. Semoga proses regenerasi mobil balap kami dapat berlangsung lebih cepat dengan semakin meningkatnya daya saing All New Agya GR Sport,” kata dia.

Dengan semangat continuous improvement, TGRI meningkatkan performa All New Agya GR Sport dengan melakukan remapping pada Electronic Control Unit (ECU). Hal ini yang membuat Herdiko Setyaputra dan Alvito Anugrah Hardianto melanjutkan kompetisi ke babak final kelas A3.

Herdiko berhasil meraih podium ketiga dengan catatan waktu total 00:45.767 dan Alvito berada di posisi ke-5 dengan catatan waktu total 00:46.994. Hasil ini terbilang jauh lebih baik dari seri ke-3, di mana mereka gagal masuk babak final.

“Kami bersyukur karena engineer TGRI berhasil meningkatkan performa All New Agya GR Sport dengan melakukan remapping ECU yang berbuah podium ke-3 dan ke-5 Kelas A3 di lomba slalom seri ini,” kata pembalap TGRI, Herdiko Setyaputra.

“Proses adaptasi juga berlangsung dengan baik berkat dukungan teknisi TGRI yang sangat paham kebutuhan dan karakter balap kami, untuk selanjutnya melakukan kolaborasi dengan All New Agya GR Sport yang semakin powerful,” jelas.

Selain Herdiko, pembalap TGRI lainnya yang berhasil naik podium adalah Adrianza Yunial. Dirinya berhasil menempati podium kedua di ajang MLDSPOT Autokhana Kejurnas Slalom 2023 kelas A3.

Beralih ke Kelas F (modifikasi), Adrianza berhasil keluar sebagai juara dengan catatan waktu total 00:45.956. Sayangnya penampilan apik ini tak diikuti oleh dua pembalap TGRI lainnya, yakni Anjasara dan Herdiko.

