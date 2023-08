GIIAS 2023: Menko Airlangga Hartarto Berharap Industri Otomotif Terus Tumbuh

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) di Indonesia Exhibition Center, BSD City, Tangerang Selatan, 10 Agustus 2023.

Dalam sambutannya Airlangga menyebut di pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh di luar ekspektasi di tengah melambatnya perekonomian di Cina.

“Kalau kita lihat industri pengolahan tumbuh di 4,88 persen, manufaktur ini kontributor terbesar 18,5 persen dan salah satu sektor pentingnya perekonomian yakni dibidang otomotif," kata Airlangga.

Airlangga juga menantang Gaikindo untuk terus menumbuhkan sektor otomotif Indonesia agar bisa menempati 5 besar dunia.

“Sekarang nomor 11, minimal bisa di bawah 10 dan kemudian bentuk pemerintah terus mendorong bahwa penjualan domestik, maupun impor dan ekspor otomotif,” tutur dia.

Selain itu Airlangga juga berharap dalam pameran otomotif tahun ini bisa menyamai atau bahkan melampaui transaksi tahun lalu.

“Kami berharap total transaksi bisa lebih tinggi, tahun lalu sampai Rp 14,3 triliun, semoga lebih baik tahun ini minimal targetnya lebih baik karena judulnya The Future Now,” ujar dia.

Tahun ini akan menjadi penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo ke-30, sejak pertama kali diinisiasi pada 1986.

GIIAS 2023 akan menghadirkan total 49 merek kendaraan bermotor, termasuk 29 merek kendaraan penumpang, seperti Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling.

Lalu ada lima merek kendaraan komersial, yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks. Serta 15 merek dari kendaraan roda dua: Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa. Lalu ada juga 3 merek Karoseri, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem.

Bagi masyarakat yang ingin mengunjungi pameran otomotif tahunan ini dapat membeli tiket secara daring dan bisa juga beli di lokasi pameran.

Pembelian tiket GIIAS 2023 secara daring dapat dilakukan melalui aplikasi Auto360. Harga untuk tiket weekdays (Senin-Jumat) Rp 50 ribu, sementara untuk tiket weekend (Sabtu-Minggu), dijual dengan harga Rp 100 ribu.

Tiket GIIAS 2023 juga bisa dibeli on the spot di area pameran GIIAS 2023 dengan harga Rp 70 ribu untuk weekdays. Sementara untuk tiket weekend on the spot dijual dengan harga Rp 120 ribu.

