GIIAS 2023 Dibuka Hari Ini, Catat Harga dan Cara Beli Tiketnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 dibuka hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Masyarakat yang ingin mengunjungi pameran otomotif tahunan ini dapat membeli tiket secara daring dan bisa juga beli di lokasi pameran.

Pembelian tiket GIIAS 2023 secara daring dapat dilakukan melalui aplikasi Auto360. Harga untuk tiket weekdays (Senin-Jumat) Rp 50 ribu, sementara untuk tiket weekend (Sabtu-Minggu), dijual dengan harga Rp 100 ribu.

Tiket juga bisa dibeli on the spot di area pameran GIIAS 2023 dengan harga Rp 70 ribu untuk weekdays. Sementara untuk tiket weekend on the spot dijual dengan harga Rp 120 ribu.

Gaikindo juga memberikan promo harga tiket spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Di tanggal tersebut, tiket GIIAS 2023 dijual dengan harga Rp 78 ribu dan berlaku untuk pembelian melalui aplikasi Auto360 dan jika dibeli on the spot, harganya menjadi Rp 120 ribu.

GIIAS 2023 akan menghadirkan total 49 merek kendaraan bermotor, termasuk 29 merek kendaraan penumpang, seperti Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, GWM Tank, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Wuling.

Lalu ada lima merek kendaraan komersial, yakni Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, UD Trucks. Serta 15 merek dari kendaraan roda dua: Alva, Aprilia, Astra Honda Motor, Benelli, Exotic, Harley-Davidson, lon Mobility, Keeway, Motoguzzi, Pacific, Piaggio, Polytron, Royal Enfield, Segway, dan Vespa. Lalu ada juga 3 merek Karoseri, yakni Adiputro, Laksana, dan Tentrem.

