Citroen Perkenalkan All New C3 Aircross dan New eC3 di GIIAS 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Citroen Indonesia memperkenalkan dua produk terbarunya di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023 pada hari ini, Kamis, 10 Agustus. Kehadiran dua model tersebut akan menambah pilihan mobilitas bagi masyarakat Tanah Air.

“Hari ini kami memperkenalkan tampilan sekilas SUV the All-New Citroen C3 Aircross dan mobil listrik berbasis baterai, the New Citroen eC3 yang akan melengkapi jajaran produk kami dalam waktu dekat. Kami yakin pelanggan kami akan menyambutnya dengan hangat,” kata Chief Executive Officer, Citroen Indonesia, Tan Kim Piauw.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa The All-New C3 Aircross dan The New eC3 All Electric diproduksi di pabrik Stellantis Thiruvallur, India, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setempat dan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri Citroen bekerja sama dengan Indomobil untuk membantu penjualan mobil di Tanah Air.

Citroen C3 Aircross di Pusat Desain Citroen Stellantis, Velizy-Villacoublay, Prancis, 18 Juli 2023. TEMPO/Wawan Priyanto

The All-New C3 Aircross merupakan mobil SUV 7 penumpang dengan ruang interior yang leluasa bagi seluruh penumpang. Sedangkan eC3 merupakan mobil penantang baru di segmen B yang diperuntukkan bagi para pelanggan usia muda dan progresif.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Model ini akan segera melengkapi keberadaan eC4 sebagai bagian dari jajaran produk kendaraan listrik Citroen di Tanah Air, dan diharapkan dapat memenuhi permintaan mobilitas bersih dan berkelanjutan.

Citroen saat ini memiliki layanan purna jual di Halim yang menyediakan layanan servis gratis selama 4 tahun atau 50.000 kilometer untuk model-model yang menggunakan bahan bakar minyak, dan 5 tahun atau 70.000 kilometer untuk kendaraan listrik berbasis baterai. Ada juga garansi kendaraan standar 3 tahun atau 100.000 km (mana yang lebih dulu).

Pilihan Editor: Mobil Listrik Citroen eC3 Vs Neta V, Pilih Mana?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto