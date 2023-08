Harga CR-V Hybrid Dinilai Terlalu Mahal, Honda: Itu Relatif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) memberikan tanggapan terkait harga All New CR-V Hybrid yang dinilai terlalu mahal. Seperti diketahui, saat ini All New CR-V Hybrid ini dipasarkan dengan harga Rp 799,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.

"Harga itu relatif ya, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Tapi, kualitas dan nilai yang kami berikan ke konsumen itu pasti," kata Marketing & Aftersales Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di arena pameran GIIAS 2023, Selasa, 15 Agustus 2023.

Billy juga mengungkapkan bahwa dengan harga tersebut, CR-V Hybrid sudah mencatatkan penjualan sebanyak 464 unit secara nasional. Secara total, All New CR-V membukukan pemesanan sebanyak 616 unit sejak diluncurkan di GIIAS 2023 pada Jumat, 11 Agustus 2023.

"Per kemarin (Senin, 14 Agustus 2023), jam 12 malam, pemesanan saya lihat sudah 616 unit. Hybridnya 75 persen, sebanyak 464 unit dan 152 unit merupakan yang turbo. Ini pemesanan secara nasional," ujar Billy.

All New CR-V RS e:HEV dijual dengan harga Rp 799,9 juta, sementara tipe 1.5L VTEC Turbo dibanderol Rp 739,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga untuk CR-V RS e:HEV ini berlaku hanya sampai 30 September 2023.

“Harga sekarang ini berlaku untuk pemesanan hingga 30 September, karena Oktober itu sudah mulai di delivery,” tutur dia.

Untuk diketahui, varian terbaru CR-V yang dihadirkan di Tanah Air adalah CR-V 2.0L RS e:HEV dan 1.5L Turbo. Untuk pertama kalinya juga, CR-V mengusung fitur Honda Connect yang berfungsi menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

All New CR-V RS e:HEV menggunakan mesin 2,0 liter direct-injected 4 silinder Atkinson cycle DOHC yang dikawinkan dengan baterai Lithium-ion berkapasitas 1,06 kWh. Perpaduan mesin dan baterai ini menghasilkan tenaga total 207 PS dan torsi maksimal 335 Nm.

Sementara, untuk All New CR-V 1.5L Turbo mengusung mesin 1,5 liter direct-injected 4 silinder DOHC VTEC Turbo. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga 190 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm di 1.700 hingga 5.000 rpm.

