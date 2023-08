Honda BR-V Diskon Rp 35 Juta di GIIAS 2023, Brio Rp 8 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) tampil di GIIAS 2023 dengan menampilkan lini produk mobilnya. Selama pameran ini, konsumen Honda yang melakukan pembelian mobil bisa mendapatkan promo berupa potongan harga.

Ada beberapa model yang mendapat potongan harga selama GIIAS 2023, yakni Honda Brio, HR-V, dan BR-V. Ketiganya punya besaran diskon yang berbeda.

Tempo mendapatkan informasi dari pramuniaga Honda di GIIAS 2023, diskon terbesar diberikan untuk model All New BR-V yakni sebesar Rp 35 juta. Sementara untuk All New HR-V diskon Rp 20 juta, diikuti Brio dengan besaran potongan harga Rp 8 juta.

“Diskon itu berlaku di GIIAS saja,” kata pramuniaga tersebut hari ini, Selasa, 15 Agustus 2023.

Selama GIIAS ini, Honda juga menawarkan berbagai program pembiayaan ringan seperti, DP ringan mulai Rp 20 juta, Bunga rendah hingga 0 persen, cicilan ringan mulai Rp 3 Juta, dan Tenor hingga 7 tahun.

Kemudian ada juga program Lucky dip dengan total hingga ratusan Juta Rupiah, Direct Gift Free voucher Service & Parts, Program Trade In mobil Honda, serta Grand Prize paket liburan ke Jepang. Program ini berlaku syarat dan ketentuan.

