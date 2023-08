1.992 Unit Mobil Honda Terjual di GIIAS 2023, Brio dan CR-V Paling Laris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor mencatat penjualan sebanyak 1.992 unit selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 yang berlangsung dari tanggal 10 - 20 Agustus 2023 di ICE, BSD. Penjualan terlaris Honda diraih oleh New Honda Brio dan diikuti oleh All New Honda CR-V.

New Brio menjadi model dengan penjualan tertinggi Honda, yaitu sebanyak 485 unit atau sebesar 24 persen dari total penjualan Honda di ajang GIIAS. Sementara, All New CR-V, flagship SUV yang baru saja diluncurkan Honda di ajang GIIAS ini turut menjadi kontributor terbesar di tahun ini.

All New CR-V mengumpulkan penjualan sebanyak 385 unit atau sebesar 19 persen dari total penjualan Honda.

Selain Brio dan All New CR-V, terdapat HR-V yang terjual sebanyak 365 unit, kemudian BR-V yang laku sebanyak 340 unit dan WR-V sebanyak 325 unit.

Yusak Billy selaku Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor mengatakan apresiasinya kepada konsumen yang sangat antusias untuk produk-produk Honda di ajang GIIAS 2023, terutama untuk model-model SUV Honda yang terus menjadi favorit di tengah banyaknya mobil baru yang diluncurkan tahun ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Produk terbaru kami, yaitu All New CR-V langsung disambut baik oleh konsumen, sementara produk lain seperti All New HR-V, BR-V dan WR-V mencatat penjualan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kami berharap pencapaian penjualan di GIIAS tahun ini kembali menyegarkan pasar dan memicu trend yang positif untuk penjualan otomotif di tahun ini," kata dia.

Pilihan Editor: Harga Honda CR-V Hybrid Bakal Naik per Oktober 2023, Apa Alasannya?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto