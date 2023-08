All New Honda CR-V Laku 840 Unit dalam Seminggu, Tipe Hybrid Terlaris

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan penjualan sebanyak 840 unit untuk mobil terbarunya, All New Honda CR-V. Jumlah tersebut didapat sejak CR-V generasi keenam ini diluncurkan di GIIAS 2023, pada 10 Agustus lalu hingga 16 Agustus 2023.

"Angka pemesanan hingga saat ini sangat baik bahkan sudah melebihi dari setengah alokasi CR-V untuk tahun ini. Terima kasih kepada konsumen terutama para konsumen loyalis Honda yang sudah memesan varian hybrid bahkan sebelum mobil ini tersedia di dealer," kata Sales & Marketing and Aftersales Director PT HPM Yusak Billy dalam keterangan resminya.

Dari total penjualan CR-V terbaru ini, kontribusi terbesar berasal dari model CR-V RS e:HEV atau CR-V Hybrid, yakni sebesar 75 persen atau sebanyak 633 unit. Sementara, untuk CR-V Turbo berkontribusi sebesar 25 persen atau sebanyak 207 unit.

Untuk diketahui, varian terbaru CR-V yang dihadirkan di Tanah Air adalah CR-V 2.0L RS e:HEV dan 1.5L Turbo. Untuk pertama kalinya juga, Honda CR-V mengusung fitur Honda Connect yang berfungsi menghubungkan mobil dengan aplikasi di smartphone penggunanya.

All New CR-V RS e:HEV menggunakan mesin 2,0 liter direct-injected 4 silinder Atkinson cycle DOHC yang dikawinkan dengan baterai Lithium-ion berkapasitas 1,06 kWh. Perpaduan mesin dan baterai ini menghasilkan tenaga total 207 PS dan torsi maksimal 335 Nm.

Sementara untuk All New CR-V 1.5L Turbo mengusung mesin 1,5 liter direct-injected 4 silinder DOHC VTEC Turbo. Konfigurasi mesin tersebut menghasilkan tenaga 190 PS pada putaran mesin 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm di 1.700 hingga 5.000 rpm.

All New CR-V RS e:HEV dijual dengan harga Rp 799,9 juta, sementara tipe 1.5L VTEC Turbo dibanderol Rp 739,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Harga untuk CR-V RS e:HEV ini berlaku hanya sampai 30 September 2023.

