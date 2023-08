Daftar 30 Motor Listrik yang Dapat Insetif Bermodal KTP

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarat mendapat pelonggaran syarat insentif motor listrik yang kini hanya bermodal KTP. Nantinya terdapat potongan harga Rp 7 juta dalam pembelian.

Masyarakat yang ingin mendapat potongan harus tahu jika insentif diberikan hanya untuk para merek motor listrik yang memiliki TKDN di atas 40 persen.

Dikutip dari situs sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira.id), saat ini tercatat 30 model yang mendapat insentif.

Harga termurah motor listrik yang mendapat insentif masih dipegang Exotic Strerrato yang dijual Rp 5,5 jutan. Sedangkan harga termahal dibanderol Rp 42,9 juta untuk United TX3000 setelah insentif.

Berikut daftar dan harga motor listrik yang mendapat insentif:

1. Exotic Sterrato: Rp 5.590.000

2. Exotic Vito: Rp 5.790.000

3. Exotic Mizone: Rp 6.190.000

4. GreenTech Aero: Rp 9.403.999

5. GreenTech Scood: Rp 9.947.657

6. GreenTech VP: Rp 10.298.999

7. Volta 401: Rp 9.950.000

8. Volta 402: Rp 11.100.000

9. Volta 403: Rp 11.950.000

10. Smoot Tempur: Rp 11.500.000

11. Smoot Zuzu: Rp 12.900.000

12. Polytron Fox R: Rp 13.500.000

13. Selis Emax: Rp 13.500.000

14. Selis Agats: Rp 21.790.000

15. Selis Go Plus: Rp 22.449.000

16. Yadea T9: Rp 14.500.000

17. Yadea E8S Pro: TRp 16.900.000

18. Viar Q1: Rp 14.520.000

19. Enine V5Lit: Rp 15.000.000

20. Rakata S9: Rp 20.500.000

21. Rakata X5: Rp 22.100.000

22. Gesits Raya: Rp 20.990.000

23. Gesits G1: Rp 21.970.000

24. United T1800 A/T: Rp 23.500.000

25. United TX1800 A/T: Rp 26.900.000

26. United TX3000 A/T: Rp 42.900.000

27. United MX1200 A/T: Rp 8.800.000

28. Alva One: Rp 29.490.000

29. Alva Cervo: Rp 35.750.000

30. Atom: Rp 22.000.000

