Jokowi Sambut Baik Rencana Investasi VinFast di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Merek mobil listrik asal Vietnam, VinFast siap meramaikan pasar otomotif Indonesia. Hal tersebut diketahui lewat pertemuan antara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan petinggi VinFast .

Kemendag dalam keterangan resminya menjelaskan Indonesia selalu terbuka dalam kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara mitra untuk pengembangan kendaraan listrik, termasuk peningkatan infrastruktur dan pengisian daya, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta mengoptimalkan produksi dan pengunaan sumber daya berkelanjutan.

"Presiden Widodo (Jokowi) menyambut baik dunia usaha Vietnam, termasuk VinFast, untuk berinvestasi di Indonesia, mendorong kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, ekosistem kendaraan listrik," tulis laporan Vietnamnews.vn.

Selain itu, diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh di Istana Negara. Dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden kedua pemimpin menyambut baik kerja sama pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari sektor swasta dan mendorong kemitraan antara BUMN kedua negara.

"Dengan Vietnam, PM Vietnam mengundang Bapak Presiden ke Vietnam. Beliau berdua mendorong realisasi kerja sama maritim dan perikanan berkelanjutan," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi.

Sebagai informasi, VinFast merupakan merek mobil listrik Vietnam pertama yang berhasil menembus pasar global dan jumlah produksinya dalam skala besar. Awalnya, pabrikan tersebut memproduksi LuxA2.0 dan LUXSA 2.0 bermesin bensin.

Namun pabrik tersebut mulai fokus produksi baterai kendaraan listrik di akhir 2022 dan berhasil menjual 7.400 mobil listrik dan 60.000 skuter listrik.

Berikut daftar mobil VinFast yang saat ini telah dijual:

1. VinFast VF6, US$ 30.000 atau Rp 459 jutaan

2. VinFast VF7 US$ 37.000 atau Rp 566 jutaan

3. VinFast VF8 City Edition, US$ 55.500 atau Rp 850 jutaan

4. VinFast VF8, US$ 49.000 atau Rp 750 jutaan

5. VinFast VF9, US$ 85.000 atau Rp 1,3 miliar

