Beli Mobil Suzuki Dapat Potongan dan Cicilan Ringan hingga September 2023

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Finance Indonesia (SFI), selaku perusahaan penyedia layanan pembiayaan kredit kendaraan Suzuki, menghadirkan program cicilan menguntungkan pada September 2023.

Calon konsumen mobil kategori passenger maupun komersial berkesempatan mendapat tenor hingga 7 tahun dengan Total Down Payment (TDP) 30 persen dan cicilan ringan. Program tersebut dilaporkan berjalan selama 2 bulan.

Suzuki menawarkan beragam keuntungan bagi calon konsumen yang melakukan pembelian mobil secara kredit berupa pilihan tenor 5-7 tahun dengan mulai dari 25-30 persen untuk kategori kendaraan passenger.

Dalam kategori mobil komersil, konsumen akan mendapatkan pilihan tenor hingga 5 tahun dan potongan angsuran sebesar 1 kali. Promo SFI bulan ini berlaku secara nasional dan calon konsumen bisa datang langsung ke diler resmi Suzuki terdekat yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Promo ini tentunya kami rancang untuk memudahkan masyarakat mewujudkan impiannya untuk memiliki mobil Suzuki, baik di kategori mobil penumpang hingga mobil komersil. Tidak hanya menyasar golongan keluarga dan pekerja, Suzuki juga berikan penawaran bagi pelaku usaha yang turut berkontribusi memajukan perekonomian negeri,” kata M. Arifin, GM Sales & Marketing PT SFI.

Untuk calon konsumen yang tertarik dengan New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, Grand Vitara, Baleno, Ignis, dan S-Presso, Suzuki memberikan penawaran menarik berupa pilihan tenor 1 sampai 7 tahun dengan TDP hingga 30 persen.

Dalam program ini, Suzuki juga memberikan tawaran khusus untuk ASN/PNS/BUMN & Paramedis berupa pilihan tenor 5 hingga 7 tahun dengan TDP sebesar 25 persen. Penawaran menguntungkan lainnya juga diberikan untuk model New Carry kepada para pelaku usaha.

Calon konsumen akan mendapatkan pilihan tenor hingga 5 tahun. Selain itu Suzuki Finance Indonesia juga akan memberikan 1 kali potongan angsuran untuk tenor 3 hingga 5 tahun.

“Penawaran yang diberikan oleh Suzuki Finance ini tentunya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh calon konsumen maupun pelanggan setia dalam mewujudkan mobil impiannya. Kami berharap promo ini juga berdampak positif bagi calon konsumen Suzuki,” tutup Arifin.

