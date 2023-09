Promo Suzuki di September 2023, Konsumen Bisa Bawa Pulang Jimny

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menawarkan promo menguntungkan bagi calon konsumen yang bermonat memiliki mobil Suzuki pada bulan ini. Promo ini berlaku untuk kendaraan segmen passenger varian hybrid dan non hybrid hingga segmen komersial.

Suzuki menghadirkan program tersebut selama periode 1-30 September 2023, dengan menawarkn DP yang rendah, cicilan yang ringan, hingga memberikan hadiah langsung logam mulia maupun Smart TV bagi calon konsumen.

Tak hanya itu, konsumen Suzuki juga masih memiliki kesempatan tambahan untuk mengikuti program undian test drive varian hybrid Suzuki berhadiah Jimny yang akan diumumkan di penghujung bulan September 2023.

“Tentu pada bulan pelanggan ini, Suzuki juga menghadirkan berbagai promo menguntungkan bagi calon konsumen kami. Suzuki memberikan program penjualan berupa potongan uang muka, cicilan yang ringan, hingga perpanjangan tenor bagi seluruh calon konsumen,” kata Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy R. Murdoko.

Setiap pembelian New XL7 dan All New Ertiga akan mendapatkan DP yang rendah, pilihan cicilan yang ringan, tenor hingga 7 tahun, hadiah logam mulia, serta beragam promo menarik lainnya. Versi hybrid pada dua model itu diklaim paling banyak diminati masyarakat.

Bukan hanya itu saja, Suzuki juga memberikan penawaran menarik untuk setiap pembelian mobil di segmen komersil jenis New Carry. Bagi mereka yang membeli kredit, bisa mendapatkan promo menguntungkan mulai dari uang muka dan cicilan ringan, bebas biaya administrasi.

Sedangkan pembelian dengan metode cash atau tunai maupun kredit berkesempatan mendapat hadiah langsung mulai dari logam mulia hingga Smart TV dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Program menguntungkan lainnya adalah Test Drive Hybrid berhadiah Suzuki Jimny. Program ini masih berlangsung hingga akhir September 2023. Bagi calon konsumen yang melakukan test drive hybrid dan melanjutkannya hingga pembelian, berkesempatan untuk mengikuti program undian berhadiah Suzuki Jimny yang akan diumumkan pada tanggal 15 Oktober 2023.

