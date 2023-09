Daihatsu Indonesia Recall Ribuan Ayla karena Masalah ECU

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) melakukan penarikan kembali atau recall untuk model All New Ayla 1.0L. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Dalam program Special Service Campaign (SSC), Daihatsu akan melakukan pemeriksaan dan penyesuaian ulang ECU mesin pada All New Ayla 1.0L.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kinerja mesin tetap terjaga dengan baik, demi keselamatan, dan kenyamanan selama berkendara.

Setidaknya, ada 3.383 unit All New Ayla varian 1.0L yang terdampak recall ini. Untuk tahun produksi yang masuk dalam program ini adalah buatan 28 Februari 2023 sampai 23 Mei 2023.

Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Planning and Communication Director PT ADM menjelaskan program ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab Daihatsu dalam mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

“Kami mengajak pelanggan yang kendaraannya masuk dalam daftar program ini untuk datang ke bengkel resmi Daihatsu terdekat. Dengan proses pengerjaan berlangsung kurang dari 1 jam, dan tanpa dipungut biaya apapun,” kata Sri Agung dalam keterangan persnya, Minggu, 17 September 2023.

Nantinya, Daihatsu berjanji akan secara aktif akan menghubungi pelanggan yang terdampak recall. Selain itu, pelanggan juga dapat memastikan secara mandiri apakah mobil Daihatsu miliknya masuk ke dalam program ini dengan mengunjungi laman resmi daihatsu dengan memasukkan nomor rangka kendaraan, atau menghubungi Daihatsu Access di 1-500-898.

Apabila terdampak, maka pelanggan disarankan melakukan booking service dan datang langsung ke bengkel resmi Daihatsu sesuai waktu yang telah ditentukan. Terdapat 170 Bengkel di seluruh Indonesia yang siap menerima dengan melakukan booking terlebih dahulu. Tidak ada syarat khusus bagi pelanggan yang terdampak recall.

Hanya perlu membawa kendaraan ke bengkel resmi Daihatsu dan buku service. Selanjutnya, pemilik kendaraan akan langsung diperbaiki oleh teknisi.

