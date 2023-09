Honda Tampil di GIIAS Surabaya 2023, Pamerkan CR-V Hybrid hingga Honda e

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda hadir dalam pameran otomotif GIIAS Surabaya yang berlangsung dari 20 hingga 24 September 2023 di Grand City Convention and Exhibition, Surabaya.

Dalam pameran tersebut, Honda memboyong sejumlah produk andalannya, termasuk produk terbaru All New CR-V RS e:HEV hingga mobil listrik konsep Honda e.

Tidak ketinggalan lini produk mobil Honda yang saat ini dipasarkan di Indonesia seperti All HR-V SE, All New BR-V Prestige with Honda Sensing, New Brio RS, dan WR-V RS. Dalam pameran ini, Honda juga menghadirkan paket finansial spesial bagi pengunjung yang melakukan pembelian mobil Honda.

"Kami yakin dengan program spesial, aktivitas test drive, dan hadiah tambahan yang menguntungkan, akan menciptakan kepuasan dan kesenangan maksimal bagi konsumen saat membeli mobil Honda selama ajang GIIAS Surabaya," kata Director Honda Surabaya Center Wendy Miharja dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 20 September 2023.

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang menyumbang penjualan cukup besar untuk Honda secara nasional. Pada periode Januari hingga Agustus 2023, Honda mencatatkan penjualan sebanyak 10.524 unit di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.

Honda Brio mencatatkan penjualan terbanyak dengan jumlah 4.675 unit atau 44,42 persen dari total penjualan. Total penjualan Brio ini terdiri dari Brio Satya sebanyak 3.990 unit dan Brio RS sebanyak 685 unit.

Untuk segmen SUV, HR-V menjadi yang terlaris dengan total penjualan 2.162 unit, diikuti WR-V sebanyak 1.639 unit, BR-V sebanyak 1.195 unit, serta CR-V sebanyak 356 unit. Kemudian City Hatchback RS terjual sebanyak 285 unit, Mobilio 94 unit, Civic 77 unit, Accord 27 unit, City 12 unit, serta Civic Type R sebanyak 2 unit.

