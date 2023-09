Penjualan Suzuki Naik 12 Persen di Agustus 2023, Ditopang Model Hybrid

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah melaporkan data penjualan mobil mereka sepanjang Agustus 2023. Menurut laporan resmi dari mereka, Suzuki mampu meningkatkan penjualan secara ritel sebesar 12 persen dibandingkan dengan Juli 2023.

Kenaikan penjualan Suzuki tersebut tidak terlepas dari mobil hybrid yang mereka punya. New XL7 dilaporkan menjadi model yang paling banyak berkontribusi dalam penjualan mobil Suzuki di segmen passenger, yakni sebesar 22 persen, di mana lebih dari setengahnya merupakan penjualan varian hybrid.

Baca Juga: Suzuki Gelar Servis Gratis untuk Pengguna Fleet Mikrotrans

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat bahwa segmen passenger menyumbang 53 persen bagian dari total penjualan Suzuki pada Agustus 2023. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kontribusi passenger-nya di bulan Juli 2023 (49 persen).

“Penjualan otomotif secara keseluruhan mengalami peningkatan di momentum-momentum besar seperti ajang pameran otomotif tahunan yang berlangsung di bulan Agustus lalu. Pada saat itulah pembelian mobil menjadi sangat menguntungkan karena brand akan memberikan banyak promo yang memudahkan kepemilikan kendaraan bagi pembeli,” kata Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS, Randy R. Murdoko.

Dalam progresivitas di segmen passenger, secara khusus penjualan mobil hybrid juga menunjukkan peningkatan sebesar 15 persen dari penjualan hybrid Suzuki di bulan Juli lalu. Selama bulan Agustus, penjualan mobil hybrid berada di angka 38 persen dari total penjualan mobil segmen passenger Suzuki.

“Yang menarik adalah jumlah permintaan masyarakat pada kendaraan hybrid juga meningkat. Suzuki telah menetapkan arah langkahnya untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, maka kondisi pasar yang positif terhadap kendaraan ramah lingkungan turut menjadi angin segar bagi kami,” jelas dia.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain XL7, All New Ertiga juga menorehkan kenaikan penjualan sebesar 25 persen sepanjang bulan lalu. Sebesar 58 persen penjualan mobil All New Ertiga tersebut disumbangkan oleh model hybrid.

“Suzuki melihat penetrasi kendaraan hybrid di masyarakat semakin bergerak menuju ke arah yang menjanjikan. Maka dari itu, ke depannya pun Suzuki berkomitmen untuk terus menghadirkan kendaraan ramah lingkungan,” tutup dia.

Pilihan Editor: Sirkuit Mandalika Bangun Jembatan Penghubung dari VIP Deluxe ke Paddock



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto