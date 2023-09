SUV Listrik Honda Prologue Dijual Mulai Awal 2024, Intip Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - American Honda Motor Co., Inc., akan menjual SUV Honda Prologue mulai awal tahun depan di kawasan Amerika. Prologue merupakan SUV listrik pertama Honda dan akan ditawarkan dalam dua opsi sistem penggerak, yakni front wheel drive (FWD) dan all wheel drive (AWD).

"Kehadiran All New Honda Prologue adalah momen penting bagi Honda seiring mulainya transisi menuju masa depan nol emisi," kata Assistant Vice President of Honda National Auto Sales American Honda Motor Co., Inc., Lance Woelfer dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Sabtu, 30 September 2023.

Honda Prologue mengusung suspensi depan dan belakang multi-link yang dioptimalkan oleh para desainer Honda. SUV ini dibekali dengan eksterior gagah serta ground clearance yang disesuaikan untuk berbagai kondisi jalan.

SUV listrik Honda Prologue 2024. (Honda)

SUV listrik ini dirancang dengan bentuk yang rendah dan lebar untuk mengoptimalkan aerodinamis dan mengurangi kebisingan dalam kabin. Honda Prologue memiliki jarak sumbu roda lebih panjang 5 inci dari Honda CR-V, yakni 121, 8 inci dan dibekali velg berukuran 21 inci, menjadi yang terbesar yang pernah dibuat Honda.

Honda Prologue juga sudah dilengkapi teknologi Google Built-in, yang berfungsi membantu pengemudi dalam mengendarai kendaraannya dengan aplikasi Google Assistant, Google Maps, dan aplikasi lainnya di Google Play.

SUV Prologue dibekali baterai Lithium-ion berkapasitas 85 kWh yang sudah mendukung pengisian daya cepat. Pada varian AWD, motor penggerak yang digunakan mampu menghasilkan tenaga 288 HP dan torsi 451 Nm. Mobil ini mampu melaju dengan jarak maksimal 300 mil atau sekitar 482 kilometer dalam sekali pengisian daya.

