Mitsubishi Buka Dealer Baru di Kisaran Sumut, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meresmikan dealer baru yang berlokasi di wilayah Kisaran, Sumatra Utara pada Jumat, 29 September 2023. Dalam pengoperasian diler baru ini, MMKSI bekerja sama dengan Sardana Group.

Dealer bernama Mitsubishi Motors Sardana Group Kisaran ini merupakan diler resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan. Dealer ini memiliki fasilitas 3S, yakni Sales, Service, dan Spareparts.

"Kami menyadari bahwa pengguna kendaraan Mitsubishi di wilayah Sumatra Utara. Peresmian dealer ini merupakan sebuah langkah untuk lebih mempererat hubungan kami dengan mitra dan konsumen di wilayah Sumatra Utara, khususnya di Kisaran dan Kabupaten Asahan," kata Presiden Direktur PT MMKSI Atsushi Kurita dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Sabtu, 30 September 2023.

Dealer Mitsubishi Motor Sardana Kisaran merupakan diler ke-170 Mitsubishi di Indonesia. Fasilitas baru ini berlokasi di Jalan Prof. H. M. Yamin Nomor 89, Kisaran Naga, Kecematan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara.

Mitsubishi Motors Sardana Kisaran memiliki luas lahan 3,221 meter persegi dan luar bangunan 1.355 merter persegi. Dealer ini bisa menangani hingga 19 unit kendaraan per hari dan area showroom seluas 185 meter persegi menampilkan lini produk kendaraan Mitsubishi seperti Xforce, New Xpander, New Xpander Cross, Pajero Sport, Triton, dan L300.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Dealer ini memiliki area bengkel seluas 225 meter persegi dengan 2 stall Mitsubishi Quick Pit (MQP), 3 stall umum, dan 1 stall untuk inspeksi dan perawatan kendaraan. Selain unit display, dealer ini juga menyediakan unit test drive bagi konsumen.

Mitsubishi Motors Sardana Kisaran beropasi pada Senin hingga Jumat pukul 08.00-16.00 WIB dan Sabtu hingga Minggu pukul 08.00-14.00 WIB. Selama periode Grand Opening, ada diskon 10 persen sparepart dan diskon 20 persen jasa service yang berlaku hingga 31 Oktober 2023.

Pilihan Editor: Mitsubishi XForce Debut Perdana di Bali, Berapa Harga OTR-nya?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.