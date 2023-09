Suzuki Catat 584 SPK di GIIAS Surabaya, Mobil Hybrid Mendominasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Sales Indonesia menginformasikan data penjualan mereka selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS Surabaya 2023. Dalam ajang itu, Suzuki mampu melampui target surat pemesanan kendaraan (SPK) yang telah ditetapkan.

Suzuki mengklaim menorehkan 584 SPK di GIIAS Surabaya, melebihi target awal yaitu 300 unit. Pemesanan yang didapat Suzuki itu didominasi oleh mobil hybrid sebesar 45 persen.

New XL7 Hybrid menjadi primadona dalam pameran ini dengan menyumbang 32 persen dari total SPK Suzuki di GIIAS Surabaya 2023. Lalu diikuti oleh All New Ertiga sebesar 29 persen dan New Carry 26 persen.

“Potensi pasar Surabaya dan Jawa Timur secara keseluruhan masih sangat besar. Dalam hal dukungan keberlanjutan Indonesia, Surabaya sudah siap, terbukti dari tingginya permintaan masyarakat akan kendaraan ramah lingkungan di GIIAS Surabaya 2023,” kata Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Randy Murdoko.

Secara keseluruhan, penerimaan pasar Surabaya dan Jawa Timur terhadap produk Suzuki terbilang tinggi. Wilayah ini berhasil menduduki peringkat kedua untuk kota dan provinsi dengan penjualan mobil terbesar setelah Jabodetabek.

Pada semester 1 tahun 2023 saja, kedudukan Surabaya dan Jawa Timur mengambil bagian penjualan sebesar 11 persen. Segmentasi ini mendorong performa penjualan 5 unit kendaraan tertinggi di Jawa Timur yaitu New Carry, All New Ertiga (GX Hybrid AT dan GX Hybrid MT), New XL7 Hybrid, APV, dan Baleno.

“Keikutsertaan Suzuki pada GIIAS Surabaya 2023 menjadi wadah penting untuk memperkuat penetrasi kendaraan hybrid di wilayah Jawa Timur. Suzuki sebagai perusahaan ramah lingkungan akan terus berinovasi untuk menghadirkan lebih banyak pilihan kendaraan dengan teknologi ramah lingkungan,” tutup Randy.

