Intip Spesifikasi Koleksi Mobil Febri Diansyah, Saksi Kasus Kementan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Febri Diansyah dikabarkan bakal dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo. Dalam pemanggilan tersebut, dirinya berstatus sebagai saksi.

Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa pihaknya akan memanggil beberapa nama sebagai saksi dugaan kasus korupsi Mentan Syahrul Yasin Limpo. Nama-nama tersebut adalah Febri Diansyah, Rasamala Aritonang dan Donal Fariz.

Baca Juga: Langkah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Meredam Kasus Gratifikasi

Febri mengonfirmasi dirinya dan Rasamala Aritonang bakal memenuhi panggilan KPK terkait dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo. Namun, menurut Febri, ia belum mendapatkan surat panggilan sampai Senin, 2 Oktober 2023.

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Febri memiliki dua koleksi mobil, yakni Toyota Avanza tahun 2017 seharga Rp 130 juta dan Daihatsu Terios tahun 2017 senilai Rp 150 juta.

Toyota Avanza 2017 sendiri hadir dalam dua pilihan mesin, yakni 1.3 L dan 1.5 L. Kedua opsi mesin tersebut menggunakan basis DOHC empat silinder 16 katup yang dilengkapi dengan teknologi VVT-i.

Mesin tersebut diklaim dapat mengeluarkan tenaga sebesar 95,5 PS pada putaran 6.000 rpm dan torsi 2,3 Nm pada 4.200 rpm. Toyota Avanza hadir dalam dua tipe transmisi, yakni otomatis dan manual dengan empat percepatan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Avanza diluncurkan di pasar otomotif Indonesia dalam enam varian, yakni 1.3 E STD M/T, 1.3 E STD A/T, 1.3 E M/T, 1.3 E A/T, 1.3 G M/T, 1.3 G A/T dan 1.5 G M/T. Harga mobil Avanza 2017 sendiri masih dijual dengan harga sebesar Rp 157 juta.

Sedangkan untuk Daihatsu Terios 2017 menggunakan mesin 3SZ-VE DOHC dengan kapasitas silinder 1.495cc dan menggunakan system injeksi VVT-i. Mobil tersebut dapat mengeluarkan tenaga sebesar 109 PS dan torsi puncak 14,4 Nm.

Daihatsu Terios hadir dalam Sembilan varian, yakni X MT, X MT Extra, X AT Extra, R MT, R MT Custom, R MT Adventure, R AT, R AT Custom, dan R AT Adventure.

Pilihan Editor: Koleksi Mobil Febri Diansyah yang Jadi Saksi Kasus Syahrul Yasin Limpo



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto