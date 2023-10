Nonton MotoGP Mandalika Naik Mobil Sultan BMW XM Rp 6,3 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menyaksikan balap motor MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 13-15 Oktober 2023, terasa spesial. Bukan saja karena menontonnya dari lounge mewah yang disebut MotoGP VIP Village dengan tiket seharga Rp 30 juta, tapi transportasi menuju ke lokasi dengan mengendarai mobil sultan BMW XM.

Harga SUV ini (BMW menyebutnya sebagai Sport Activity Vehicle/SAV) Rp 5,597 miliar off the road (on the road sekitar Rp 6,3 miliar).

Baca Juga: BMW M2 Coupe di Mata Pengemudi Safety Car MotoGP

Redaksi Tempo mengendari XM dari Bandara International Lombok, 13 Oktober 2023, menuju Sirkuit Mandalika dengan jarak sekitar 22 km. Kami sempat mampir ke restoran mewah, SIWA Cliffs, untuk makan siang.

Lokasi restorannya di dataran tinggi Sengkol, yang dari salah satu sisinya bisa melihat Sirkuit Mandalika dari kejauhan.

Ok, kembali ke SAV XM. Ini adalah mobil BMW termahal yang dipasarkan di Indonesia. Diluncurkan pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Show (GIIAS) Agustus lalu.

Baca Juga: Sprint Race MotoGP Australia 2023 Dibatalkan karena Cuaca Buruk

BMW XM dalam perjalanan dari Bandara Internasional Lombok menuju Sirkuit Mandalika, Jumat, 13 Oktober 2023. (BMW Indonesia)



Meski harga di atas Rp 6 miliar, Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania mengklaim penjualan XM sudah memenuhi target yang diharapkan.

"Penjualannya sudah melebihi kompetitor," ujar Jodie yang ikut mendampingi ketika itu. Jodie enggan menyebut rival yang dimaksud, tetapi dengan harga di atas Rp 6 miliar, kemungkinan rival yang dimaksud untuk pasar Indonesia adalah Lamborghini Urus.

XM adalah mobil plug-in hybrid. Juga sebagai model pertama dari BMW X series yang dikombinasikan dengan M series. SUV berpasitas 4 penumpang ini memiliki dimensi panjang 5.110 mm, lebar 2.005 mm, dan tinggi 1.755 mm. Sedikit lebih kecil dibanding X7.

Sebagai SUV bongsor, XM dibekali dengan tenaga yang ekstrem dari mesin 4,4 liter TwinPower V8 dan motor listrik dengan total daya 653 hp/800 Nm. Baterai berkapasitas 25,7 kWh bisa menjangkau sejauh hingga 88 km (dengan kecepatan hingga 140 km per jam). Oh iya, baterainya bisa diisi daya sekitar 3 jam dari 0 hingga 100 persen.

Interior BMW XM. (BMW Indonesia)



Saat kami duduk di belakang kemudi dan mulai menginjak pedal gas, dorongan dari torsi 800 Nm langsung terasa. Meski sebagai model PHEV, raungan suara knalpot khas dari mesin V8 tetap sangar.

BMW membekali model ini dengan sistem penggerak semua roda dipadukan dengan diferensial M Sport yang mengunci secara elektronik. Di sektor pengereman, diaplikasikan rem M Sport piston tunggal.

Karena bodi yang bongsor, perlu sedikit adaptasi untuk bisa mengemudikan mobil ini dengan nyaman. Terutama untuk membiasanya diri dengan area blind spot di sisi kiri-kanan saat berbelok. Untungnya, saat melintas di jalanan sempit, area blind spot ini tertolong dengan kamera 360 yang akan menampilkan gambar di monitor.

Nah, fitur inilah yang sangat membantu ketika kami melaju ke restoran SIWA Cliffs dengan jalanan sempit, berliku, dan menanjak.

Oh iya, XM memiliki layar panjang melengkung berukuran 12,3 inci dan menampung cluster instrumen. Ini juga terhubung ke layar infotainment yang berukuran 14,9 inci secara diagonal.

10 menit rasanya cukup untuk beradaptasi dengan mobil ini. Selebihnya, benar-benar menyenangkan mengemudikan XM.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

BMW XM. (BMW)



Roda kemudi XM didesain sedemikian rupa yang mengedepankan kenyamanan bagi pengemudi, dilengkapi paddle shifter serat karbon berukuran besar, serta rangkaian tombol fungsional.

Perjalanan menuju sirkuit semakin nyaman dengan tempat duduk yang menurut kami sekelas first class di pesawat. Ini berlaku untuk kursi depan maupun belakang, sama-sama nyamannya. Apalagi kursi XM dibalut dengan material kulit berkuaitas tinggi. Kursinya juga dilengkapi dengan fungsi pijat (massage). Oh iya, penyejuk udara (AC) juga dapat diatur secara mandiri untuk keempat penumpang.

Nah, kursi mewah ini dijamin membuat pengemudi maupun penumpang betah di dalam mobil ketika sedang melakukan perjalanan jarak jauh atau terjebak di kemacetan lalu lintas. BMW juga sudah menyiapkan sistem hiburan canggih dengan 20 sepaker Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System untuk membuat perjalanan semakin menyenangkan.

Nah, kemewahan inilah yang kami coba eksplorasi saat dari sirkuit menuju hotel tempat kami menginap di Pantai Senggigi, sekitar dua jam perjalanan dari Sirkuit Mandalika.





Jalur yang kami lalu umumnya sudah beraspal mulus, namun tak jarang melewati jalanan kriting dan bergelombang. Untungnya, BMW melengkapi XM ini dengan Adaptive M Suspension Professional, yang dilengkapi dengan teknologi anti-roll bar di bagian depan dan belakang.

Lalu ditunjang ban besar ring 23 inci yang membuat SUV ini memiliki total ground clearance 221 mm. Jalanan keriting maupun bergelombang dapat diredam dengan sangat baik.

Kebetulan, saat perjalanan pulang dari sirkuit menuju hotel, waktu sudah menunjukkan pukul 20.00 WIB. Kami sempat beristirahat untuk makan malam. Nah, di malam hari, facia depan XM tampak menawan dengan grill yang seperti dikeliling lampu led. Seolah-olah membuat grill berukuran besar itu menyala di dalam kegelapan.

Begitulah, BMW XM menjadi kendaraan spesial yang kami gunakan untuk menonton sesi Practice MotoGP di Sirkuit Mandalika. Selain XM, BMW Group Indonesia juga membawa tiga model lainnya yakni All New BMW M2 (kami gunakan di hari kedua), BMW i7, dan terakhir iX.

Test drive berikutnya adalah adalah mejajal All New M2, mobil yang juga menjadi Safety Car MotoGP 2023.

Pilihan Editor: Membajak Safety Car MotoGP BMW M5 CS di Sirkuit Mandalika

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto