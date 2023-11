Promo Suku Cadang Mitsubishi di November 2023, Oli Mesin Diskon 25 Persen

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan kampanye bertajuk Loyal Customer bagi seluruh pengguna Mitsubishi. Kampanye ini berlangsung sepanjang November 2023.

"Melalui kampanye ini, seluruh pelanggan dapat menikmati berbagai manfaat, termasuk diskon hingga 25 persen untuk suku cadang dan penawaran istimewa untuk komponen, seperti aki dan ban," kata Director of After Sales Division PT MMKSI, Eiichiro Hamazaki dalam siaran pers.

Baca Juga: Ada Promo Ganti Oli Buat Pengguna Nissan Evalia dan March

Dalam kampanye Loyal Customer, Mitsubishi memberikan diskon oli mesin 25 persen dan filter oli 10 persen untuk model Pajero Sport, Outlander Sport, Mirage, Delica, Eclipse Cross, L300, dan T120SS.

Kemudian ada diskon aki 10 persen yang berlaku untuk model L300, Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan All New Pajero Sport. Lalu untuk ban ada promo beli satu gratis satu untuk model Mitsubishi Pajero Sport dan All New Pajero Sport.

Penawaran ini tidak hanya berlaku bagi pemilik mobil baru, namun juga untuk kendaraan Mitsubishi model lama yang sudah berstatus discontinued atau tidak lagi diproduksi seperti Mirage, Delica, T120SS, hingga Outlander Sport.

Khusus untuk Mitsubishi Outlander PHEV, MMKSI masih menjualnya di pasar otomotif Indonesia. Hanya saja, kata Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Atsushi Kurita, stoknya terbatas karena pihaknya masih menahan impor untuk mobil ini.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sayangnya, tidak diketahui berapa persediaan atau stok dari Mitsubishi Outlander PHEV yang masih bisa dibeli konsumen di Indonesia saat ini.

Selain itu, untuk mendukung kendaraan elektrifikasinya di Tanah Air, MMKSI juga akan meluncurkan mobil listrik baterai pertamanya, yakni MiniCab MiEV. Rencananya, kendaraan listrik niaga ringan ini akan mulai diproduksi tahun depan.

Pilihan Editor: MotoGP: Enea Bastianini Masih Kesulitan Menyalip dengan Motor Ducati



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto