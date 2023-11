Honda ADV 160 Punya Warna Baru, Harga Mulai Rp 36 Jutaan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) memberikan penyegaran pada Honda ADV 160 dengan menghadirkan pilihan warna baru. Penyegaran tersebut hadir pada kedua tipe yang ada saat ini.

Pada tipe ock Braking System (ABS) kini tersedia warna terbaru yakni Tough Matte Brown yang melengkapi warna Tough Matte Black, Tough Matte Red, dan Tough Matte White. Sementara untuk tipe Combi Brake System (CBS), pilihan warna Dynamic Grey hadir melengkapi warna Dynamic Black, Dynamic Red, dan Dynamic White.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan penyegaran melalui kehadiran warna baru pada New ADV160 merupakan keinginan konsumen.

“Kami harap hal ini dapat semakin memberikan kebanggaan dan kesenangan bagi pengendaranya dalam menjelajah kondisi jalanan Indonesia dan juga penggunaan sehari hari,” ujar Octa dalam keterangan resminya, Jumat, 3 November 2023.

New ADV 160 masih tetap menggendong mesin 160cc 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI mampu mendukung gaya berkendara pengguna dengan tenaga yang lebih besar, mencapai 11,8 kW @8.500 rpm. Torsi pun berlimpah hingga 14,7 NM @6.500 rpm.

Berdasarkan hasil tes internal dengan metoda WMTC-EURO 3, konsumsi bahan bakar menunjukkan angka 45 km per liter (fitur ISS on), sehingga mampu menempuh jarak hingga 364 km dalam sekali pengisian penuh bahan bakar.

Sementara untuk urusan fitur, dibekali full digital panel meter yang berisi informasi putaran mesin (takometer/ rpm meter) dan trip duration (elapsed time). Tombol pengaturan pun dipisah, terletak di antara handle bar dan panel meter. Informasi lain yang didapat ialah indikator aki, indikator suhu luar, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, Trip A dan Trip B.

Pada sisi keamanan, skuter matik ini telah ditunjang dengan Honda Smart Key dan alarm system. Sementara dalam sisi kenyamanan, telah dilengkapi dengan USB charger pada console box dengan daya maksimal 5V 2,1A. Selain itu, fitur ESS (Emergency Stop Signal) tetap menjadi andalan, dimana secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak.

ACG starter melengkapi kemampuannya agar tetap halus saat mesin dinyalakan. Fitur ini bergandengan dengan ISS (Idling Stop System) khas Honda yang membuat mesin mati otomatis saat berhenti, dan menyala kembali hanya dengan memutar tuas gas. Berbekal pilihan fitur Antilock Braking System (ABS) dan Combi Brake System (CBS) dengan triple pots hydraulic.

New ADV 160 dipasarkan dengan dua tipe, yakni ABS dan CBS. Untuk tipe ABS dipasarkan Rp 39.400.000,- (On The Road Jakarta). Sementara itu tipe CBS yang dipasarkan seharga Rp 36.200.000,- (On The Road Jakarta).

Model ini juga dilengkapi dengan garansi rangka hingga 5 tahun tanpa batas jarak tempuh (kilometer), garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km, garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km, garansi kelistrikan dan komponen rangka selama 1 tahun atau 12.000 km.

