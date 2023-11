Suzuki Catat 182 SPK di GIIAS Semarang 2023, Model Apa yang Terlaris?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah menginformasikan data penjualan mobil mereka selama pameran Gaikindo International Auto Show atau GIIAS Semarang 2023. Suzuki mengklaim catatannya mampu melampaui target.

Selama GIIAS Semarang 2023, Suzuki mampu menorehkan 182 SPK (surat pemesanan kendaraan). Jumlah tersebut lebih besar 46 persen dari target penjualan mobil Suzuki yang telah ditentukan sebelumnya.

Asst. to Dept. Head 4W Sales PT Suzuki Indomobil Sales Randy Murdoko mengatakan bahwa penjualan mobil Suzuki sangat cemerlang di GIIAS Semarang 2023. Penjualannya, kata dia, meningkat sebesar 243 persen bila dibandingkan dengan GIIAS Semarang tahun sebelumnya.

“Kami yakin pameran otomotif seperti ini memang menjadi ajang yang paling tepat bagi brand, tidak hanya untuk memanjakan pelanggan lewat gebyar promo menguntungkan, tetapi juga wadah untuk memperkenalkan keunggulan teknologi serta pengalaman berkendara mobil Suzuki,” ujar dia.

Lebih lanjut Randy menjelaskan bahwa Suzuki fokus memberi promo pada mobil hybrid di pameran GIIAS Semarang 2023. Beberapa mobil hybrid yang dimaksud adalah New XL7, All New Ertiga dan Grand Vitara.

Pada GIIAS Semarang 2023, Suzuki sendiri mengusung tema Hybrid World dengan display 3 kendaraan hybrid unggulannya yaitu New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, dan Grand Vitara. New XL7 Hybrid diklaim menjadi daya tarik terkuat pada kategori kendaraan passenger dengan capaian penjualan yang mendominasi sebesar 24 persen dari total penjualan Suzuki.

Masih pada kategori kendaraan passenger, All New Ertiga Hybrid menyusul dengan total penjualan sebesar 14 persen dan diikuti oleh model lainnya seperti S-Presso, Grand Vitara, Baleno, dan Ignis.

“Kami berterima kasih atas sambutan baik dari masyarakat Jawa Tengah, khususnya Semarang, terhadap kehadiran Suzuki di ajang GIIAS Semarang 2023. Kami berharap pencapaian penjualan ini dapat berdampak positif dan memberikan kesegaran bagi pasar otomotif di Indonesia khususnya di wilayah Jawa Tengah,” tutup Randy.

