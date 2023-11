Citroen e-C3 dan C3 Aircross Dipamerkan di Bandung, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Citroen Indonesia memamerkan New Citroen E-C3 dan All New C3 Aircross di Bandung, Jawa Barat. Mobil ini ditampilkan dalam pameran di Atrium 23, Paskal Shopping Center, Jalan Pasir Kaliki, Bandung, dari tanggal 7 hingga 12 November 2023.

"Peluncuran The New Citroen e-C3 hari ini sekaligus menegaskan komitmen kami untuk menyediakan kendaraan yang mendukung rencana pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 7 November 2023.

Citroen C3 Aircross dipamerkan di Atrium 23, Paskal Shopping Center, Jalan Pasir Kaliki, Bandung, 7 hingga 12 November 2023. (Citroen Indonesia)

Bicara spesifikasi, e-C3 dibekali baterai 29,2 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 320 kilometer dalam sekali pengisian daya. Pengisian dayanya membutuhkan waktu 57 menit dari 10 persen hingga 80 persen menggunakan fast charging DC.

Motor listrik yang disematkan pada mobil ini mampu menghasilkan tenaga 57 PS dan torsi 143 Nm. Akselerasi dari 0 hingga 60 km per jam dalam dituntaskan dalam waktu 6,8 detik dan kecepatan tertingginya dibatasi hingga 107 km per jam.

Bagian interiornya, e-C3 dilengkapi dengan layar sentuh 10 inci yang sudah terintegrasi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Mobil ini diklaim memiliki kekedapan kabin yang hening dan suspensi menggunakan Advanced Comfort yang diklaim layaknya berkendara di atas karpet terbang.

Citroen Indonesia menawarkan servis gratis selama lima tahun atau 70.000 kilometer untuk kendaraan listriknya. Sementara, garansi kendaraan standarnya selama tiga tahun atau 100.000 kilometer dan servis gratis selama empat tahun atau 50.000 kilometer untuk kendaraan bensin.

