Honda Akui Pilpres 2024 Bisa Pengaruhi Penjualan Mobilnya Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta - Sales & Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengakui jika pesta demokrasi, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bisa pengaruhi penjualan mobilnya di tahun depan. Billy melakukan langkah antisipasi dengan terus memantau pergerakan pasar dan permintaan mobil di Indonesia.

"Biasanya kalau kami lihat histori lima tahun lalu, itu iya (pengaruhi penjualan). Makanya itu yang perlu kami monitor terus perkembangannya," kata Billy saat ditemui di Sirkuit Sentul, Bogor, Minggu, 19 November 2023.

Billy menilai perlu adanya kecepatan dalam memonitoring perkembangan pasar untuk bisa memilih langkah antisipasi demi menghindari dampak signifikan terhadap penjualan mobil di tahun politik 2024. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan ketersediaan unit bagi konsumen.

"Jangan sampai salah analisanya, kemudian kekurangan kendaraan, konsumen lagi perlu, itu kan masalah. Kemudian kami kebanyakan stok juga jadi masalah, makanya kami pelajari benar-benar, sangat ketat kami monitor perkembangan pasar itu sendiri, day by day," ujarnya.

Billy sendiri belum bisa memastikan apakah akan ada penyesuaian target penjualan mobil Honda di tahun depan. Pihaknya masih menunggu perkembangan pasar dan arahan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Kami belum tahu tahun depan akan seperti apa. Nanti di tahun depan kan dari Gaikindo akan kasih direction seperti apa. Kami ada booking trend juga, seperti apa market melihatnya dari sisi politik issue," ucap Billy.

Untuk diketahui, PT Honda Prospect Motor (HPM) mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 7 persen selama periode Januari-Oktober 2023 dibanding periode yang sama tahun lalu. Hingga bulan ke-10 tahun ini, penjualan mobil retail Honda tercatat sebanyak 106.337 unit.

Penjualan mobil Honda tersebut masih didukung dua model terlarisnya, yakni Brio dan HR-V. Masing-masing model tersebut berkontribusi sebesar 44 persen dan 20 persen terhadap total penjualan.

Pada Oktober 2023, Honda mencatat penjualan mobil retail sebanyak 9.611 unit. Honda Brio menjadi yang terlaris dengan penjualan sebanyak 4.494 unit, diikuti HR-V yang terjual sebanyak 1.474 unit, BR-V 1.361 unit, dan WR-V 1.241 unit.

Kemudian All New Honda CR-V terjual 543 unit atau meningkat 71 persen dibandingkan dengan bulan September 2023. Sementara itu, Honda Mobilio terjual 251 unit, City Hatchback RS 150 unit, Civic RS 67 unit, New Accord 14 unit, New City 16 unit, dan Civic Type R 9 unit.

