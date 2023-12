Honda Accord Hybrid Sudah Bisa Dipesan, Unit Dikirim Januari 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) merilis mobil hybrid keduanya di tahun ini, yaitu All New Accord RS e:HEV. Honda Accord Hybrid saat ini sudah bisa dipesan oleh konsumen dan unit akan dikirimkan pada Januari 2024.

“Accord diluncurkan akhir tahun dan dikirim Januari 2024, masalah suplai sih tidak ada,” kata Sales & Marketing and Aftersales Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui setelah acara peluncuran Honda Accord RS e:HEV di Jakarta pada hari ini, Kamis, 7 Desember 2023.

Untuk diketahui, All New Honda Accord RS e:HEV dijual dengan banderol Rp 959,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Tersedia tiga warna untuk sedan hibrida ini, yakni Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, dan Ignite Red Metallic.

Bicara spesifikasi, Accord Hybrid mengusung mesin i-VTEC 2.0 liter empat silinder Atkinson cycle DOHC yang menghasilkan tenaga 145 PS dan torsi 335 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan teknologi hybrid e:HEV dengan motor penggerak listrik yang menghasilkan tenaga 184 PS dan torsi 335 Nm. Tenaga gabungannya diklaim mencapai 207 PS.

Honda Accord RS e:HEV menampilkan lampu utama LED dengan grille sporty, dan lampu seinnya memiliki model sequential LED. Mobil hybrid ini sudah menggunakan Black RS Aero Kit di bagian depan, belakang, dan samping mobil.

Baca Juga: Honda Bakal Perkenalkan Mobil Listrik Baru di CES 2024

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu bagian interiornya dibekali head-up display berukuran 11,5 inci, TFT metercluster 10,2 inci, dan panel infotainment berukuran 12,3 inci. Kabinnya juga terdapat panoramic sunroof, jok black leather dengan detail jahitan merah.

Honda Sensing juga hadir pada mobil hybrid ini, yang meliputi fitur Adaptive Driving Beam, Collision Mitigation Braking System, Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow (ACC with LSF), Road Departure Mitigation System with Lane Departure Warning (RDM with LDW), Lead Car Departure Notification System (LCDN), serta Lane Keeping Assist System (LKAS).

Pilihan Editor: Honda Accord RS Hybrid Meluncur Hari Ini, Harga Rp 959,9 Juta



Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto