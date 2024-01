Tahun Baru 2024, Harga BBM Non Subsidi Turun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga bahan bakar minya (BBM) non subsidi per 1 Januari 2024 tercatat mengalami penurunan. PT Pertamina (Persero) dalam keterangan di situs resminya mengumumkan harga BBM terbaru Pertamax menjadi 12.950 per liter, harga ini turun Rp 400 dibanding Desember 2023 sebesar Rp 13.350.

BBM jenis Pertamax Green 95 juga turun, dari Rp 14.900 menjadi Rp 13.900. Sedangkan Pertamax Turbo dari Rp 15.350 menjadi Rp 14.400. Untuk BBM mesin diesel, harga Dexlite turun dari Rp 15.550 menjadi Rp 14.550. Sedangkan Pertamina Dex dari Rp 16.200 menjadi 15.100. Harga ini berpatokan di wilayah Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya.

Sementara itu, harga BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan. Masing-masing tetap Rp 10.000 dan Rp 6.800. Harga BBM subsidi berlaku sama di seluruh wilayah di Indonesia.

Penurunan harga juga dilakukan Shell Indonesia. Untuk Shell Super, dari Rp 13.990 menjadi Rp 13.390. Shell V-Power dari Rp 15.140 menjadi Rp 14.180. Untuk Shell V-Power Diesel dari Rp 16.330 menjadi Rp 15.190. Shell V-Power Nitro+ dari Rp 15.480 menjadi Rp 14.470.

Sementara itu, BP AKR juga menurunkan harga BBM-nya. BP 92 dari Rp 13.950 menjadi Rp 13.200. BP Ultimate dari Rp 15.140 menjadi Rp Rp 14.180. Untuk BP diesel, dari Rp 15.665 menjadi Rp 14.640.

SPBU Vivo juga melakukan pembaruan harga untuk tiga jenis BMM yang dipasarkan. BBM jenis Revvo 90 dijual Rp 11.900 per liter. Harga ini tercatat turun dibanding Desember 2023 yang dibanderol Rp 12.200 per liter. BBM jenis Revvo 92 juga mengalami penurunan, dari Rp 13.900 menjadi 13.100. Untuk BBM jenis Revvo 95, turun dari Rp 14.900 menjadi Rp 14.000.

Berikut ini daftar lengkap harga BBM per 1 Januari 2024:

Pertamina

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 12.950 per liter

Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter

Dexlite: 14.550 per liter

Pertamina Dex: Rp 15.100 per liter

Pertamax Green 95: Rp 13.900 per liter

Shell

Shell Super Rp 13.390 per liter

Shell V-Power Rp 14.180 per liter

Shell V-Power Diesel Rp 15.190 per liter

Shell V-Power Nitro + Rp 14.470 per liter

BP-AKR

BP-02 Rp 13.200 per liter

BP Ultimate Rp 14.180 per liter

BP Diesel Rp 14.640 per liter

Vivo

Revvo 90 Rp 11.900 per liter

Revvo 92 Rp 13.130 per liter

Revvo 95 Rp 14.000 per liter

