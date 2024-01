Biaya Perpanjang SIM C 2024 Beserta Syarat dan Caranya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Surat Izin Mengemudi golongan C adalah dokumen kelengkapan yang harus dimiliki pengendara motor. Masa berlaku SIM C adalah lima tahun sejak diterbitkan. Jika masa berlakunya hampir habis, maka pemilik harus segera memperpanjang SIM agar tidak mati.

Saat hendak memperpanjang SIM C, ada sejumlah biaya perpanjang SIM C yang harus dibayarkan. Nah, berikut adalah rincian biaya perpanjangan SIM C terbaru 2024.

Biaya Perpanjang SIM C Terbaru 2024

Baca Juga: Biaya Perpanjang SIM A 2024 Beserta Syarat dan Caranya

Tarif perpanjangan SIM C diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Polri. Berikut adalah rinciannya:

Biaya perpanjang SIM C: Rp75.000

Biaya tambahan tes psikologi dan cek kesehatan: Mulai dari Rp30.000 - Rp50.000

Asuransi: Rp50.000

Syarat Perpanjang SIM C 2024

Sebelum melakukan perpanjang SIM C, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa syarat yang harus Anda penuhi untuk perpanjangan SIM:

1. Syarat Perpanjangan SIM C Lewat Online

Foto Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)

Foto SIM

Foto tanda tangan pada kertas berwarna putih

Pas foto formal dengan latar belakang warna biru

Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani

Hasil tes psikologi pengemudi

2. Syarat Perpanjangan SIM C di Kantor SAMSAT

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Fotokopi KTP sebanyak 4 lembar

SIM asli (belum kedaluwarsa)

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter

3. Syarat Perpanjangan SIM C di SIM Corner

SIM asli yang belum kadaluarsa

Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli

Fotokopi SIM

Fotokopi KTP

Surat keterangan sehat dari dokter

4. Syarat Perpanjangan SIM C di SIM Keliling

SIM asli

Fotokopi SIM

KTP asli

Fotokopi KTP

Surat keterangan kesehatan dari dokter

Bukti hasil tes psikologi yang menunjukkan bahwa Anda telah memenuhi syarat mental untuk mengemudi

Cara Perpanjang SIM C 2024

Terdapat empat opsi untuk memperpanjang SIM C 2024, baik melalui daring maupun dengan mengunjungi langsung kantor SATPAS, SIM Corner, atau SIM Keliling. Setelah persyaratan perpanjangan SIM disiapkan, berikut adalah langkah-langkahnya.

1. Cara Perpanjang SIM C Secara Offline

Kunjungi langsung SATPAS, gerai SIM Corner, atau SIM Keliling.

Isilah formulir perpanjangan SIM dan serahkan dokumen yang diperlukan ke loket.

Kemudian, petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen, mengambil foto, dan sidik jari untuk pembuatan SIM.

Setelah proses selesai, Anda akan menerima SIM yang masa berlakunya telah diperpanjang, sehingga Anda akan mendapatkan SIM baru dengan masa berlaku yang telah diperpanjang setelah semua proses selesai.

2. Cara Perpanjang SIM A Secara Online

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cara lain perpanjang SIM adalah melalui online. Sebelum melakukan proses perpanjang SIM, pastikan Anda menyiapkan perangkat yang sudah terhubung dengan jaringan internet terlebih dahulu. Berikut cara perpanjang SIM online 2024.

Unduh aplikasi Digital Korlantas POLRI di ponsel Anda.

Persiapkan dokumen yang diperlukan.

Daftarkan diri dengan memasukkan nomor ponsel dan menginput kode OTP yang dikirim melalui SMS.

Buat dan konfirmasi PIN.

Isi profil Anda dengan Nama, nomor NIK, dan alamat email untuk mengaktifkan akun.

Periksa email untuk aktivasi akun.

Verifikasi e-KTP dengan melakukan foto Liveness.

Lakukan tes rikkes jasmani di errikkes.id dan tes psikologi di app.eppsi.id.

Pilih opsi 'SIM' dan pilih submenu ‘Perpanjangan SIM’.

Unggah dokumen pendukung yang diperlukan.

Pilih SATPAS penerbit.

Pilih metode pembayaran perpanjangan SIM, sertakan nomor rekening pengembalian untuk penolakan permohonan.

Lakukan pembayaran dan pantau status transaksi secara berkala di menu ‘Transaksi’.

Setelah perpanjangan SIM selesai, SIM akan dikirimkan dan terdigitalisasi setelah Anda mengklik tombol perbaharui.

RIZKI DEWI AYU

Pilihan Editor: Begini Cara Buat SIM C, Apa Perbedaan SIM C, SIM CI, dan SIM CII