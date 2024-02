BYD Bakal Rilis SUV Listrik Baru di Cina Maret 2024, Versi Kecil dari Atto 3

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - BYD akan meluncurkan SUV kompak baru pada Maret 2024 mendatang, yang kemungkinan diberi nama Yuan UP. Mobil listrik ini kedapatan tengah uji jalan dan memberikan beberapa gambaran sekilas dari desain dan performa dari kendaraan tersebut. Beberapa foto yang tersebar di jejaring maya Weibo memperlihatkan mobil baru ini telah sampai di sejumlah dealer di Cina.

Melansir laman CarNewsChina pada hari ini, Minggu, 4 Februari 2024, Yuan UP merupakan SUV 5 kursi dengan dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.830 mm, tinggi 1.675 mm, dan jarak sumbu roda 2.620. Mobil listrik ini bisa dibilang versi kecil dari crossover Yuan Plus atau Atto 3.

Yuan UP menawarkan dua pilihan powertrain yang mirip dengan model BYD Dolphine. Pertama adalah motor listrik bertenaga 70 kW dan kedua adalah motor listrik bertenaga 130 kW. Kecepatan tertinggi mobil listrik ini disebut mencapai 160 km per jam.

BYD Yuan UP. (BYD)

Dari bocoran foto yang beredar, desain bagian depan Yuan UP ini menampilkan kisi-kisi tipe tertutup dilengkapi panel dekoratif hitam, dengan sisipan logo kecil bertuliskan "Yuan". Lampu depannya memanjang di kedua sisi terintegrasi dengan grille depan yang menciptakan kesan berlapis.

Pada bagian samping, mobil listrik ini mengusung desain tuas pintu yang tersembunyi atau menyatu dengan bodi. Penambahan panel dekoratif hitam dan elemen krom di bagian bawahnya menambah kesan tiga dimensi pada profil samping Yuan UP.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Ke bagian belakang, terdapat lampu belakang yang memanjang dari sisi kiri ke kanan serta diffuser berukuran besar. Kemudian ada logo BYD di bagian tengah dan tulisan "Yuan" seperti yang ada di bagian depan.

Kehadiran Yuan UP ini akan mengukir ceruk BYD di segmen SUV kompak. Dengan desain yang bersih, dimensi populer, dan fitur daya efisien, Yuan UP akan berkontribusi terhadap pilihan produk BYD. Di segmen SUV listik kompak, BYD Yuan UP akan berhadapan langsung dengan Hyundai Kona EV.

DICKY KURNIAWAN | CARNEWSCHINA | BYD

Pilihan Editor: BYD Indonesia Berharap Mobil Listrik Atto 3 Bisa Selaris di Thailand

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto