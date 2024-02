Mobil Listrik Chery Omoda E5 Dirilis, Harga Rp 498,8 juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga mobil listrik Chery Omoda E5 diumumkan di Park Hyatt, Kebon Sirih, Jakarta, hari ini, Senin, 5 Februari 2024. Mobil listrik pertama Chery ini ditawarkan dengan banderol sebesar Rp 498,8 juta.

Bagi 1.000 konsumen pertama, Chery Indonesia memberikan harga berbeda, yakni Rp 488,8 juta dan mendapatkan special extra benefit berupa Lifetime motor listrik atau power baterai. Sedangkan seluruh konsumen juga akan mendapatkan V2L charger, 7 kW charger, dan Portable Charger.

"Desain mobil listrik ini mengusung konsep light movement dengan Wind Resistance Coefificent 0,281 cd," kata assistent president PT Chery Sales Indonesia Zeng Shuo dalam acara peluncuran Omoda E5.

Mobil listrik ini dapat berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 7,2 second. Sedangkan kecepatan maksimalnya mencapai 172 km per jam. Power output-nya diklaim mencapai 150 kw dan torsi puncak sebesar 340 nm dengan 94 persen efisiensi.

Chery menginformasikan bahwa mobil listrik Omoda E5 menggunakan baterai lithium iron phospate (LFP). Baterainya mendapatkan garansi 8 tahun per 180.000 km.

Omoda E5 dibekali mesin Permanent Magent/Synchornous dengan kapasitas baterai 61 kWh yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 204 hp dan torsi maksimum 340 Nm. Mobil listrik ini diklaim dapat menempuh jarak hingga 430 km dalam sekali pengisian daya.

Tak hanya sekedar efisiensi, Chery juga menyematkan fitur keamanan, seperti rem cakram di semua roda dengan sistem ABS, 4-door Window Anti-pinch System, Safety Belt with Pretensionerand Load Limiter, dan Child Safety Door Locks.

Lalu ada juga sistem penguncian pintu otomatis, Alarm anti-maling, 18 Inch low resistance wheel, Electric Folding External Rearview Mirror, High Strength Anticorrosive Body, Body Anti-theft Alarm, 6 Ring-type Air Bags, serta Tire Pressure Monitoring System.

Sementara itu, Omoda E5 juga sudah dilengkapi dengan 17 fitur ADAS, di antaranya adalah Rear Cross Traffic Alert, Lane Change Assist, Door Open Warning, Blind Spot Detection, Emergency Lane Keeping, Lane Departure Warning, dan Autonomous Emergency Brake.

Berikutnya ada Traffic Jam Assist, Front Collision Warning, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning, Integrated Cruise Assist, Service Level Agreement, Around View Monitor SLA, IES, dan RVC.

Omoda E5 akan menjadi penantang bagi mobil listrik BYD Atto 3. Atto 3 diperkirakan memiliki rentang harga yang sama dengan Omoda E5.

