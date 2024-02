Daftar Harga Mobil Toyota Terbaru di Auto2000 Saat Imlek 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dealer mobil Toyota di Indonesia, Auto2000 merilis daftar harga mobil terbaru pada periode Imlek 2024 atau Februari 2024.

Auto2000 merekomendasikan beberapa tipe mobil Toyota yang dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Misalnya untuk kebutuhan menuju ke rumah keluarga, Auto2000 merekomendasikan mobil jenis MPV atau SUV untuk mengangkut lebih banyak penumpang dan barang, sedangkan model All New Yaris Cross, All New Agya dan All New Agya GR Sport direkomendasikan untuk keluarga baru.

Berdasarkan daftar harga on the road (OTR) dengan wilayah order Jakarta, Banten, dan Bekasi atau plat B, kendaraan tipe All New Vios dibanderol mulai Rp 363 juta hingga Rp 377 juta.

Sementara untuk kendaraan sedan, varian Corolla dijual dikisaran Rp 566 juta hingga Rp 613 juta, sedangkan tipe Camry dibanderol sekitar Rp 799 juta hingga Rp 940 juta, termasuk untuk jenis hybrid.

Kemudian, harga mobil jenis MPV seperti Calya dipatok mulai dari Rp 164 juta hingga Rp 187 juta. selanjutnya jenis Veloz dijual pada rentang Rp 290 juta hingga Rp 388 juta.

Berikut adalah daftar lengkap harga mobil Toyota terbaru Februari 2024 di dealer Auto2000

- All New Vios: Rp 363,2 juta - Rp 377,9 juta

- Corolla Altis: Rp 566,7 juta - Rp 620,1 juta

- Corolla Cross: Rp 571,2 juta - Rp 613,4 juta

- Camry: Rp 799,3 juta - Rp 940,4 juta

- Agya: Rp 175,4 juta - Rp 256 juta

- Yaris: Rp 338,2 juta - Rp 454,9 juta

- Calya: Rp 164,7 juta - Rp 187,4 juta

- Avanza: Rp 237,1 juta - Rp 274,5 juta

- Veloz: Rp 290,7 juta - Rp 338,8 juta

- Innova Zenix: Rp 425,6 juta - Rp 617,7 juta

- Voxy: Rp 610,8 juta

- Vellfire: Rp 1,39 miliar

- Alphard: Rp 1,38 miliar

- New Alphard: Rp 1,59 miliar - Rp 1,74 miliar

- Raize: Rp 249,9 juta - Rp 307,7 juta

- Rush: Rp 282,7 juta - Rp 306,1 juta

- Fortuner: Rp 621,7 juta - Rp 640,4 juta

- Hilux: Rp 281 juta - Rp 526 juta

- Land: Rp 2,52 miliar - Rp 2,85 miliar

- Hi Ace: Rp 561 juta - Rp 647 juta

