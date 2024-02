Suzuki Rilis Mobil Varian Tertinggi Ertiga Hybrid, Harga Mulai Rp 288 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indonesia resmi merilis varian tertinggi untuk mobil low MVP bernama Ertiga Cruise Hybrid dalam ajang Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2024.

“Kami meluncurkan varian tertinggi dari Ertiga Hybrid ini yaitu Suzuki Ertiga Cruise Hybrid dengan baterai lithium Ion yang dibenamkan pada teknologi Smart Hybrid Suzuki varian tertinggi,” tutur Dony Isma Himawan selaku 4W Deputy Director PT SIS di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 17 Februari 2024.

Dony menambahkan Ertiga akan memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan menggembirakan. Terdapat juga tampilan mobil ini telah kami perbarui dengan tambahan warna baru.

“Terdapat juga two tone colour, kemudian new front bumper dan juga tampilan baru ini akan menambah kebanggaan anda dalam mengendarai mobil berkendara secara tegas efisien, nyaman dan aman,” sambung Dony.

Varian tertinggi Suzuki Ertiga Cruiser Hybrid juga melakukan penyegaran terhadap Rear Under Spoiler, Front Under Spoiler, Side Under Spoiler & Side Body Decal, Front Garnish Bumper dan Rear Upper Spoiler.

Soal harga, Suzuki Ertiga Cruiser Hybrid menawarkan empat varian sebagai berikut (OTR Jabodetabek):

MT : RP 288.000.000

MT (2 Tone) : Rp 290.000.000

AT : Rp 299.000.000

AT (2 Tone) : Rp 301.000.000

