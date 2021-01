2020, FAW-Volkswagen Cetak Rekor Tertinggi Produksi

TEMPO.CO, Changchun - FAW-Volkswagen Automobile Co Ltd pekan lalu mengumumkan bahwa mereka telah memproduksi lebih dari 2,07 juta kendaraan pada tahun 2020, demikian dikutip dari Kantor Berita Xinhua, 5 Januari 2021. Ini adalah rekor tertinggi produksi tahunan mereka di Cina.



FAW-Volkswagen merupakan perusahaan patungan antara produsen mobil penumpang asal Cina, FAW Group Co Ltd, dengan produsen mobil asal Jerman, Volkswagen AG. Perusahaan patungan ini memproduksi dan menjualnya di Cina, pasar mobil terbesar di dunia.



Didirikan pada tahun 1991, FAW-Volkswagen telah berkembang menjadi salah satu produsen kendaraan penumpang terlaris di Cina. Produsen mobil itu sekarang memiliki lima basis produksi di seluruh Cina.



Cina merupakan salah satu negara dengan dampak terparah karena pandemi virus corona baru (Covid-19) yang mewabah di awal tahun lalu. Meski demikian, Cina juga menjadi negara dengan pemulihan penjualan mobil tercepat di dunia.



Sementara itu, negara-negara di Eropa, Amerika Serikat, dan juga di Indonesia, masih berjuang untuk memulihkan penjualan karena pandemi belum reda.