Tesla Model Y Entry Level Ramaikan Bursa Mobil Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - Tesla Inc meluncurkan varian entry level atau versi yang murah untuk mobil listrik andalannya, Tesla Model Y.

Seperti Dilansir Reuters hari ini, Sabtu, 9 Januari 2021, harga mobil listrik sport itu mendekati harga sedan Model 3, mobil listrik paling murah buatan Tesla.

Menurut situs resmi Tesla, harga standar mobil listrik Model Y entry level dibanderol 41.990 dolar AS, hanya 4.000 dolar lebih mahal dari Model 3 varian entry level.

Saham Tesla melonjak lebih dari 700 persen pada 2020, naik hampir 5 persen menjadi 853,89 dolar AS dalam perdagangan sebelum Jumat lalu, 8 Januari 2021.

Reli stratosfer itu Tesla telah membantu Chief Executive Officer (CEO) Elon Musk melampaui kekayaan bos Amazon.com Inc., Jeff Bezos, untuk menjadi orang paling tajir melintir di dunia.

Saham Tesla melonjak hampir 8 persen ketika mengakhiri sesi Kamis lalu dengan 816,04 dolar AS, yang menempatkan kapitalisasi pasarnya pada 774 miliar dolar AS.

Ini sekaligus menjadikan perusahaan AS ini paling berharga kelima di Wall Street, persis mengekor Google Alphabet Inc dan di depan raksasa media sosial Facebook Inc.

Mobil listrik Tesla varian Model Y terbaru tersebut meluncur hanya beberapa hari setelah Tesla mengalahkan target Wall Street untuk pengiriman mobil listrik pada 2020.