Yamaha MX-King 150 Warna Baru di Awal 2021, Lihat Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Yamaha menginjak awal 2021 dengan merilis warna baru motor Yamaha MX-King 150 yang kian menonjolkan tampilan berkarakter agresifnya.

Karakter desain Yamaha MX-King 150 pun makin mempertegas aura sporty motor tersebut.

”Banyaknya penggemar MX-King 150 membuat kami konsisten menyegarkan tampilannya,” kata Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) Antonius Widiantoro hari ini, Kamis, 14 Januari 2021.

Tiga warna teranyar “The King of Street” yang diperkenalkan masing-masing Aggressive Red yang cocok buat kalangan muda. Lalu Active Blue yang menjadi ciri khas warna Yamaha Racing bagi yang berjiwa sporty. Sedangkan warga Sporty Black Yellow pas untuk mereka yang berani tampil beda.

Yamaha merancang desain yang agresif sporty ditunjukkan melalui perpaduan striping yang tajam, downforce line angle, dan grafis asymetrical pada Yamaha MX King 150 Sporty Black Yellow dan Aggressive Red.

Kombinasi ini menghasilkan penampilan yang gagah dan kental dengan gaya sporty.

Yamaha MX-King pun menyabet dua penghargaan Best of Cub/Bebek 110-150 cc dari Otomotif Award dan GridOto Award yang diraih pada 2020. Motor edisi warna baru ini dibanderol Rp 24.075.000 on the road Jakarta.