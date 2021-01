Joe Biden Dorong Pemerintah AS Beralih ke Mobil Listrik Buatan Lokal

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana akan menggunakan kendaraan listrik sebagai mobil operasional resmi pemerintah. Menurut laporan Carscoops, 26 Januari 2021, Pemerintah Federal AS memiliki armada mobil hampir 650 ribu unit pada tahun 2019. Ia berencana mengganti seluruh armada tersebut menggunakan kendaraan listrik.



Rencana tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang mengumumkan gerakan "Buy America" dari pemerintah. Sesuai dengan arahan tersebut, armada akan digantikan oleh kendaraan listrik buatan pabrikan Amerika Serikat.



"Pemerintah federal juga memiliki armada kendaraan yang sangat besar, yang akan kami gantikan dengan kendaraan listrik yang dibuat di Amerika, oleh pekerja Amerika," kata Biden.

“Bersama-sama, ini akan menjadi mobilisasi investasi publik terbesar dalam pengadaan, infrastruktur, dan R&D sejak Perang Dunia II.”



Rincian rencananya tidak diuraikan. Belum ada tenggat waktu untuk pergantian. Bisa jadi armada akan diganti ke kendaraan listrik jika waktunya untuk penggantian sudah tiba. Dari siapa pemerintah membeli kendaraan juga belum terungkap.

Pres. Biden: "The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America, by American workers."https://t.co/figJbDMrpt pic.twitter.com/racgwk9VGw