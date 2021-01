Jeep Gladiator Resmi Hadir di Indonesia, Harga Rp 1,98 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - DAS Indonesia Motor resmi merilis Jeep Gladiator yang ditujukan untuk pengendara yang hobi berpetualang. Mobil ini dijual dengan harga Rp 1,98 miliar (off the road).

Chief Operating Officer DAS Indonesia Dhani Yahya menerangkan, kendaraan roda empat itu merupakan model double cab yang khas dan lebih praktis.

“Ini bisa memberikan pengalaman baru berkendara bagi pecinta Jeep di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Januari 2021.

Jeep Gladiator ini tidak hanya menawarkan akomodasi yang mumpuni untuk berbagai keperluan pemiliknya. Tapi juga sudah dibangun berdasarkan struktur frame yang berkualitas serta memberikan kenyamanan selama berkendara.

Untuk menopang kebutuhan petualang, Jeep Gladiator sudah dibekali dengan mesin tangguh kapastias besar. Model ini hadir dengan penyempurnaan mesin 3.6L Pentastar V6, bertenaga 285 horse power dan torsi maksimal 353 Nm.

Tenaga tersebut juga dikolaborasikan dengan transmisi automatic delapan percepatan. “Performa yang dibutuhkan untuk menaklukan segala jenis medan dihasilkan dari mesin hi-tech kami yang disalurkan keempat rodanya,” katanya.

Jeep Gladiator, 27 Januari 2021. (Jeep Indonesia)

Mobil ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan. Selec-speed control membantu pengemudi bermanuver di medan off road. Dengan teknologi ini pengemudi tidak perlu lagi menginjak pedal gas dan rem, cukup mengontrol mobil agar tetap berada di jalurnya.

Ada juga Command Trac 4X4 yang merupakan sistem yang membuat mobil mampu melaju di lintasan off road di segala cuaca. Dukungan ini membagi torsi 50/50 antara as roda depan dan belakang agar memiliki ketangguhan untuk daya tarik.

Fitur Tru-lok Differential juga memungkinkan pengemudi melakukan penguncian elektronik di bagian depan dan belakang untuk meningkatkan torsi maksimum. Bahkan, mampu tetap bertenaga saat fitur 4W digunakan di kondisi tertentu.

Jeep Gladiator, 27 Januari 2021. (Jeep Indonesia)

Jeep Gladiator juga menghadirkan fitur OFF-ROAD +, yang mampu menyesuaikanotomatis mengenai parameter kinerja di medan 4-HI (Pasir/ Lumpur) atau 4-LO (Rock Crawling). Merek asal Amerika ini menggunakan suspensi Fox Shock dengan bodi alumunium berdiamter 2 inch.

Selain itu, Jeep Gladiator, hadir dengan ukuran ban Falken Wildpeak A/T yang mampu memberikan performa terbaik saat di jalan raya atau offroad. Di sisi entertainment, dipasang dua layar besar untuk menunjang kenyamanan. Di balik kemudi, layar 8,4 inch sudah untuk memberikan informasi seputar mobil yang ditunjang fitur Uconnect 4C NAV.

Selain fitur offroad, Jeep Gladiator juga memiliki fitur mutakhir yang berguna ketika digunakan di jalan raya. Di antaranya, blind spot monitoring and rear cross path detection, electronic stability control, Parkview rear back up camera, parksense rear park assist system, trailer sway control, advantage multistage air bags, supplemental front seat mounted side air bags, forward collision warning plus, enhanced accident response system dan beberapa lainnya.